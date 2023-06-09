تحذير أمريكي عاجل: حان الوقت لإنهاء دوامة العنف التي تدمر الشعب السوداني

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إنه قد حان الوقت لإنهاء دوامة العنف التي تدمر الشعب السوداني.

وأوضح في تصريحات له، ستبدأ منصة مدعومة من الولايات المتحدة إصدار تقارير دورية عن انتهاكات القانون الإنساني في السودان.

وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة

وصباح اليوم، أعلنت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة.

هدنة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم

وأوضحتا أن الهدنة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023م بتوقيت الخرطوم، حيث سيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي.

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إضافة إلى عدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

واتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد.

تجدد إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين

وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين،

وإن المملكة والولايات المتحدة الأميركية تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة.

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وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة.

وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.

يأتي هذا في وقت تجدد فيه اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع قرب معسكر الاحتياطي بالشقيلاب جنوبي الخرطوم.