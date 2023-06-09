بعد 81 عاما من استعارته.. عودة كتاب إلى مكتبة

ووجد العاملون بمكتبة “أبيردين تيمبرلاند” أنفسهم في موقف نادر، وقد أعيد إليهم كتاب كان من المفترض إرجاعه في الثلاثين من مارس عام 1942.

تاريخ الإرجاع

واحتفظ الكتاب ببطاقة تشير إلى تاريخ الإرجاع الذي لم يلتزم به مستعيره، على غرار كثيرين يستعيرون كتبا فلا يعيدونها.

يذكر أن الكتاب الذي أعيد إلى المكتبة ذو طبيعة تاريخية، وهو من تأليف الكاتبين تشارلز نوردوف وجيمس نورمان.

وقال الشخص الذي أعاد الكتاب إنه وجد المؤلَّف في خزانة العائلة، فيما لاحظ عمال المكتبة عبارة دخل الغلاف: “لن أقرأ هذا الكتاب وإن دفعوا لي مالا”.

وقالت المكتبة، إنه في حال تطبيق غرامة التأخير التي تبلغ سنتين لليوم الواحد، وفق التعريفة التي كانت قائمة في 1942، فإن مبلغ الغرامة الإجمالي سيصل إلى 484 دولار.

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