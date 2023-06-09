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بـ1.4 مليار ريال.. “الكهرباء” تنفذ 3 مشروعات بهذه المدن

بـ1.4 مليار ريال.. “الكهرباء” تنفذ 3 مشروعات بهذه المدن

بـ1.4 مليار ريال.. “الكهرباء” تنفذ 3 مشروعات بهذه المدن
١١:٣٤:٤٠ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاثة مشروعاتٍ إستراتيجية لتعزيز ربط وموثوقية الشبكة الكهربائية، بطول 774.5 كيلو متراً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشروعات التي تمت تحت إشراف وزارة الطاقة، وبتوجيهاتٍ ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تشمل محافظة رفحاء، ومحافظة الوجه، ومنطقة نجران، وأن قيمتها الإجمالية تجاوزت ملياراً وأربعمئة مليون ريال.

مشروع رفحاء

وأوضحت السعودية للكهرباء أن المشروع الأول من هذه المشروعات تضمن ربط محافظة رفحاء، بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي، حيث اشتمل هذا المشروع على إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت.

فيما تضمن المشروع الثاني ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 210 كيلومترات.

وسيحقق هذا المشروع الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء، كما أنه يُعدّ أحد خطوط الربط الإستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.

أما المشروع الثالث الاستراتيجي فيتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير، من خلال إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير.

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