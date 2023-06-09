مكافآت ومزايا.. استمرار التقديم في برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في الصندوق الصناعي
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق التنمية الصناعية استمرار التسجيل في برنامج “نخب 2023م” للتدريب المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات، وفقا للتفاصيل التالية:
* مزايا برنامج نخب التدريبي:
1- مكافأة شهرية.
2- بدل سكن وبدل نقل.
3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
4- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
5- مكافأة أداء سنوية.
6- التطوير الشخصي والمهني.
7- اكتساب خبرات مميزة.
8- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.
1- برنامج نخب المهندسين.
* التخصصات المطلوبة:
– “هندسة صناعية – هندسة كيميائية – هندسة ميكانيكية – هندسة كهربائية – سلسة التوريد والهندسة اللوجستية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة السلامة – هندسة الحماية من الحرائق”.
* أهداف البرنامج:
1- تطوير أساسي متين لمفاهيم وأساليب المعرفة المتعلقة بمجال عمل الصندوق كمؤسسة تطوير مالية “ائتمانية”.
2- تحسين مستوى الكفاءة الشاملة من خلال تعزيز مجالات المعرفة والقدرة على تقدير التكاليف الرأسمالية، والتشغيلية بناء على أساسيات الهندسة القيمية والتحليل الفني؛ وذلك لتقديم المشورة والتوصية بجدارة المشروع.
3- تعزيز المعرفة الأساسية المطلوبة لدراسة المشاريع الصناعية وعمل التقارير الفنية بالإضافة لفهم أوسع للجدوى الاقتصادية.
2- برنامج نخب الإئتمان.
التخصصات المطلوبة:
– جميع التخصصات.
أهداف البرنامج:
1- اعتماد نهج منظّم لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات المقترضة.
2- تقييم أداء الشركات بناءً على أُطر عملية، وأدوات نوعية وكمية.
3- تحليل المخاطر الائتمانية للشركات ﺑﻤنهج نوعي وكمّي.
4- استخدام مؤشرات السوق المناسبة، وذلك لفهم مخاطر إعادة التمويل، واستطلاع حالة السوق فيما يخص الائتمان والقطاع الصناعي بشكل عام.
5- تقييم قدرة العميل على تسديد الديون والالتزام بالتعهدات المالية.
3- برنامج نخب دراسات السوق.
التخصصات المطلوبة:
– “إدارة الأعمال – الموارد البشرية – إدارة عامة – إدارة مشاريع – سلوك تنظيمي – تسويق – قانون – علم النفس”.
أهداف البرنامج:
1- تقييم الجوانب التسويقية والمالية و المبيعات للمشروع.
2- إعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة للحصول على قروض .
3- من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
4- إجراء تحليل البيانات وتصميم النماذج المالية ERP.
مراحل التدريب في برنامج نخب 2023م:
1- المرحلة الأولى: التدريب الأكاديمي:
– المدة: 4 أشهر.
2- المرحلة الثانية: التدريب الأكاديمي الخارجي:
– المدة: شهرين.
3- المرحلة الثالثة: التدوير الوظيفي:
– المدة: شهرين
4- المرحلة الرابعة: التدريب الأكاديمي الخارجي:
– المدة: شهرين.
5- المرحلة الخامسة: التدريب على رأس العمل:
– المدة: 14 شهر.
طريقة التقديم:
التقديم متاح الآن؛ ويستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 15 يونيو 2023م، عبر الموقع الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).