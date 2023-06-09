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مكافآت ومزايا.. استمرار التقديم في برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في الصندوق الصناعي
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مكافآت ومزايا.. استمرار التقديم في برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في الصندوق الصناعي

مكافآت ومزايا.. استمرار التقديم في برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في الصندوق الصناعي

مكافآت ومزايا.. استمرار التقديم في برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في الصندوق الصناعي
١١:٣٤:٤٨ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية الصناعية استمرار التسجيل في برنامج “نخب 2023م” للتدريب المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات، وفقا للتفاصيل التالية:

* مزايا برنامج نخب التدريبي:

1- مكافأة شهرية​.

2- بدل سكن وبدل نقل.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.

5- مكافأة أداء سنوية​.

6- التطوير الشخصي والمهني.

7- اكتساب خبرات مميزة.

8- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي​.

1- برنامج نخب المهندسين.

* التخصصات المطلوبة:

– “هندسة صناعية – هندسة كيميائية – هندسة ميكانيكية – هندسة كهربائية – سلسة التوريد والهندسة اللوجستية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة السلامة – هندسة الحماية من الحرائق”.

* أهداف البرنامج:

1- تطوير أساسي متين لمفاهيم وأساليب المعرفة المتعلقة بمجال عمل الصندوق كمؤسسة تطوير مالية “ائتمانية”.

2- تحسين مستوى الكفاءة الشاملة من خلال تعزيز مجالات المعرفة والقدرة على تقدير التكاليف الرأسمالية، والتشغيلية بناء على أساسيات الهندسة القيمية والتحليل الفني؛ وذلك لتقديم المشورة والتوصية بجدارة المشروع.

3- تعزيز المعرفة الأساسية المطلوبة لدراسة المشاريع الصناعية وعمل التقارير الفنية بالإضافة لفهم أوسع للجدوى الاقتصادية.

2- برنامج نخب الإئتمان.

التخصصات المطلوبة:

– جميع التخصصات.

أهداف البرنامج:

1- اعتماد نهج منظّم لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات المقترضة.

2- تقييم أداء الشركات بناءً على أُطر عملية، وأدوات نوعية وكمية.

3- تحليل المخاطر الائتمانية للشركات ﺑﻤنهج نوعي وكمّي.

4- استخدام مؤشرات السوق المناسبة، وذلك لفهم مخاطر إعادة التمويل، واستطلاع حالة السوق فيما يخص الائتمان والقطاع الصناعي بشكل عام.

5- تقييم قدرة العميل على تسديد الديون والالتزام بالتعهدات المالية.

3- برنامج نخب دراسات السوق.

التخصصات المطلوبة:

– “إدارة الأعمال – الموارد البشرية – إدارة عامة – إدارة مشاريع – سلوك تنظيمي – تسويق – قانون – علم النفس”.

أهداف البرنامج:

1- تقييم الجوانب التسويقية والمالية و المبيعات للمشروع.

2- إعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة للحصول على قروض .

3- من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

4- إجراء تحليل البيانات وتصميم النماذج المالية ERP.

مراحل التدريب في برنامج نخب 2023م:

1- المرحلة الأولى: التدريب الأكاديمي:

– المدة: 4 أشهر.

2- المرحلة الثانية: التدريب الأكاديمي الخارجي:

– المدة: شهرين.

3- المرحلة الثالثة: التدوير الوظيفي:

– المدة: شهرين

4- المرحلة الرابعة: التدريب الأكاديمي الخارجي:

– المدة: شهرين.

5- المرحلة الخامسة: التدريب على رأس العمل:

– المدة: 14 شهر.

طريقة التقديم:

التقديم متاح الآن؛ ويستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 15 يونيو 2023م، عبر الموقع الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).

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أخبار السعودية التدريب المنتهي بالتوظيف الماجستير برنامج "نخب 2023م" حملة البكالوريوس صندوق التنمية الصناعية فرص تدريبية

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