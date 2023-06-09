مكافآت ومزايا.. استمرار التقديم في برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في الصندوق الصناعي

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أعلن صندوق التنمية الصناعية استمرار التسجيل في برنامج “نخب 2023م” للتدريب المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات، وفقا للتفاصيل التالية:

* مزايا برنامج نخب التدريبي:

1- مكافأة شهرية​.

2- بدل سكن وبدل نقل.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.

5- مكافأة أداء سنوية​.

6- التطوير الشخصي والمهني.

7- اكتساب خبرات مميزة.

8- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي​.

1- برنامج نخب المهندسين.

* التخصصات المطلوبة:

– “هندسة صناعية – هندسة كيميائية – هندسة ميكانيكية – هندسة كهربائية – سلسة التوريد والهندسة اللوجستية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة السلامة – هندسة الحماية من الحرائق”.

* أهداف البرنامج:

1- تطوير أساسي متين لمفاهيم وأساليب المعرفة المتعلقة بمجال عمل الصندوق كمؤسسة تطوير مالية “ائتمانية”.

2- تحسين مستوى الكفاءة الشاملة من خلال تعزيز مجالات المعرفة والقدرة على تقدير التكاليف الرأسمالية، والتشغيلية بناء على أساسيات الهندسة القيمية والتحليل الفني؛ وذلك لتقديم المشورة والتوصية بجدارة المشروع.

3- تعزيز المعرفة الأساسية المطلوبة لدراسة المشاريع الصناعية وعمل التقارير الفنية بالإضافة لفهم أوسع للجدوى الاقتصادية.

2- برنامج نخب الإئتمان.

التخصصات المطلوبة:

– جميع التخصصات.

أهداف البرنامج:

1- اعتماد نهج منظّم لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات المقترضة.

2- تقييم أداء الشركات بناءً على أُطر عملية، وأدوات نوعية وكمية.

3- تحليل المخاطر الائتمانية للشركات ﺑﻤنهج نوعي وكمّي.

4- استخدام مؤشرات السوق المناسبة، وذلك لفهم مخاطر إعادة التمويل، واستطلاع حالة السوق فيما يخص الائتمان والقطاع الصناعي بشكل عام.

5- تقييم قدرة العميل على تسديد الديون والالتزام بالتعهدات المالية.

3- برنامج نخب دراسات السوق.

التخصصات المطلوبة:

– “إدارة الأعمال – الموارد البشرية – إدارة عامة – إدارة مشاريع – سلوك تنظيمي – تسويق – قانون – علم النفس”.

أهداف البرنامج:

1- تقييم الجوانب التسويقية والمالية و المبيعات للمشروع.

2- إعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة للحصول على قروض .

3- من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

4- إجراء تحليل البيانات وتصميم النماذج المالية ERP.

مراحل التدريب في برنامج نخب 2023م:

1- المرحلة الأولى: التدريب الأكاديمي:

– المدة: 4 أشهر.

2- المرحلة الثانية: التدريب الأكاديمي الخارجي:

– المدة: شهرين.

3- المرحلة الثالثة: التدوير الوظيفي:

– المدة: شهرين

4- المرحلة الرابعة: التدريب الأكاديمي الخارجي:

– المدة: شهرين.

5- المرحلة الخامسة: التدريب على رأس العمل:

– المدة: 14 شهر.

طريقة التقديم:

التقديم متاح الآن؛ ويستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 15 يونيو 2023م، عبر الموقع الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).