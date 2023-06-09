الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وإصابة شخص.. “مدني القصيم” يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها
استعدادًا للموسم.. المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يطلقُ هويتَه الإعلامية “كلنا متحد”
بعد 81 عاما من استعارته.. عودة كتاب إلى مكتبة
تحذير أمريكي عاجل: حان الوقت لإنهاء دوامة العنف التي تدمر الشعب السوداني
شاهد.. رفع الجزء السفلي لكسوة الكعبة 3 أمتار من جميع الجهات
مكافآت ومزايا.. استمرار التقديم في برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في الصندوق الصناعي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. رفع الجزء السفلي لكسوة الكعبة 3 أمتار من جميع الجهات

شاهد.. رفع الجزء السفلي لكسوة الكعبة 3 أمتار من جميع الجهات

شاهد.. رفع الجزء السفلي لكسوة الكعبة 3 أمتار من جميع الجهات
١١:٤٥:٢٤ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، أنه تم رفع الجزء السفلي للكسوة 3 أمتار من جميع الجهات.

الصورة

ونشرت فضائية “الإخبارية” عبر حستابها في موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر بدء مراحل رفع كسوة الكعبة المشرفة، حيث يتولى الأمر عمال بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة

واستعدادًا لموسم الحج، أعلنت رئاسة اشؤون الحرامين، أن رفع كسوة الكعبة المشرفة سيكون على 6 مراحل، موضحة أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على نظافتها ومنع العبث بها.

اقرأ أيضًا:

على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة

وكشف مدير صيانة كسوة الكعبة فهد الجابري، إنه سيتم عقب الانتهاء من صلاة العشاء، وحتى تخفيف الأعداد المتواجدة للطواف، ومن ثم يتم البدء في رفع كسوة الكعبة.

وأوضح أن عملية استبدال كسوة الكعبة تستغرق من ساعتين إلى 3ساعات.

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة سنويًّا قبل موسم الحج.

أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن

وبين الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، أنه تم وضع أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة.

الصورة

الخطة ستعنى بضيوف الرحمن منذ قدومهم

وأكد أن الخطة التشغيلية ستعنى بضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة، نوصي حجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع الجهات الأمنية.

اقرأ أيضًا:

شؤون الحرمين”: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة

وكان يتم رفع أستار الكعبة المشرفة قديمًا، ويُستخدم اللون الأبيض للإعلان عن دخول الحج والنسك.

الصورة

وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج والعمرة رفع كسوة الكعبة رفع كسوة الكعبة المشرفة شؤون الحرمين كسوة الكعبة موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
‏بالفيديو.. المقرن: عمل النساء في البقالات لا يقبله عاقل

‏بالفيديو.. المقرن: عمل النساء في البقالات لا يقبله عاقل

١١:٠٢ م، الجمعة، ٠٨ أبريل ٢٠١٦
«حماس»: سنقصف جميع المدن الصهيونية حال المواجهة مع الاحتلال

«حماس»: سنقصف جميع المدن الصهيونية حال المواجهة مع الاحتلال

١٢:٢٣ ص، الجمعة، ١٠ فبراير ٢٠١٧
“الغذاء والدواء” تحذر من “تسرب في عبوات أنسولين”

“الغذاء والدواء” تحذر من “تسرب في عبوات أنسولين”

٠٢:٣٩ م، الأثنين، ٣٠ يونيو ٢٠١٤
بعد 49 يومًا على زلزال تركيا.. إنقاذ قطة حية من تحت الأنقاض

بعد 49 يومًا على زلزال تركيا.. إنقاذ قطة حية من تحت الأنقاض

٠٧:٣٥ ص، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *