شاهد.. رفع الجزء السفلي لكسوة الكعبة 3 أمتار من جميع الجهات

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أعلن وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، أنه تم رفع الجزء السفلي للكسوة 3 أمتار من جميع الجهات.

ونشرت فضائية “الإخبارية” عبر حستابها في موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر بدء مراحل رفع كسوة الكعبة المشرفة، حيث يتولى الأمر عمال بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة

واستعدادًا لموسم الحج، أعلنت رئاسة اشؤون الحرامين، أن رفع كسوة الكعبة المشرفة سيكون على 6 مراحل، موضحة أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على نظافتها ومنع العبث بها.

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على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة

وكشف مدير صيانة كسوة الكعبة فهد الجابري، إنه سيتم عقب الانتهاء من صلاة العشاء، وحتى تخفيف الأعداد المتواجدة للطواف، ومن ثم يتم البدء في رفع كسوة الكعبة.

فيديو | وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة م. أمجد الحازمي: رفع الجزء السفلي للكسوة 3 أمتار من جميع الجهات استعدادا لموسم الحج#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/H8qL02PyMy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023

وأوضح أن عملية استبدال كسوة الكعبة تستغرق من ساعتين إلى 3ساعات.

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة سنويًّا قبل موسم الحج.

أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن

وبين الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، أنه تم وضع أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة.

الخطة ستعنى بضيوف الرحمن منذ قدومهم

وأكد أن الخطة التشغيلية ستعنى بضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة، نوصي حجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع الجهات الأمنية.

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وكان يتم رفع أستار الكعبة المشرفة قديمًا، ويُستخدم اللون الأبيض للإعلان عن دخول الحج والنسك.

وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.