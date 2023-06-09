خطأ شائع يرتكبه معظمنا.. ما المكان الأفضل لحفظ الحليب في الثلاجة؟

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يقوم العديد من الناس بحفظ الحليب في باب الثلاجة، لكن الخبراء يحذرون من أن ذلك يؤثر على مدة صلاحيته.

وينصح الخبراء بحفظ الحليب في داخل الثلاجة حيث تكون درجة الحرارة أكثر برودة.

وقال الدكتور كريستيان رينولدز من جامعة سيتي في لندن لموقع “ديلي ميل:`”الحليب سلعة قابلة للتلف ، لذا فإن مكان تخزينه ودرجة الحرارة التي تخزنها في الثلاجة تؤثر على مدة صلاحيته”.

ولايقتصر الأمر على الحليب، بل يمتد كذلك إلى الجبن واللحوم وجميع منتجات الألبان الأخرى.

كما ينصح الدكتور كريستيان المستهلكين بالتحقق من ضبط ثلاجتهم بين 0-5 درجة مئوية لإطالة عمر المنتجات قدر الإمكان.

وإذا كانت ثلاجتك أقل من 5 درجات مئوية، فيمكنك تمديد فترة صلاحية [الحليب] من يوم إلى يوم.

ويمكنك تجميد الجبن والحليب لجعلها تدوم لفترة أطول أيضًا.

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