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“دمج مدارس واختيار مديرين”.. قرارات جديدة لـ “تعليم الرياض”
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“دمج مدارس واختيار مديرين”.. قرارات جديدة لـ “تعليم الرياض”

“دمج مدارس واختيار مديرين”.. قرارات جديدة لـ “تعليم الرياض”

“دمج مدارس واختيار مديرين”.. قرارات جديدة لـ “تعليم الرياض”
١٠:٤٠:١٤ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بالرياض عن عدة قرارات جديدة.

وأوضحت أنه تقرر دمج 56 مدرسة مشتركة، وإجراء المفاضلة لاختيار مديري المدارس.

كما أشارت إلى أنه تقرر نقل الفائض حسب الاحتياج.

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في وقت سابق، أعلنت وزارة “التعليم” الاستغناء عن طباعة الشهادة الورقية لطلاب الثالث ثانوي.

وقالت الوزارة إنها اكتفت بالشهادة الإلكترونية عبر بوابة نتائجي:

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وزارة التعليم: الشراكة بين الأسرة والمدرسة أساس نجاح العملية التعليمية

في سياق متصل، تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للأسرة الذي يوافق 15 مايو من كل عام، مؤكدةً على أن الشراكة بين الأسرة والمدرسة شراكة إستراتيجية ومهمة لنجاح العملية التعليمية، والإسهام في دعم وتطور الأداء التعليمي، ونواتج التعلّم.

تعزيز أوجه الشراكة بين الأسرة والمدرسة

وأوضحت وكيل وزارة التعليم الدكتورة عهود الفارس، أن التعليم تسعى بشكل مستمر لتعزيز أوجه الشراكة بين الأسرة والمدرسة، انطلاقاً من مبدأ تكامل الأدوار للوصول إلى تحقيق النجاح والتفوق الذي تنشده كل أسرة من أبنائها وبناتها.

وأشارت، إلى أن الإشراف على الطلاب والطالبات ومتابعتهم خارج المدرسة من قبل أسرهم يأتي معزِّزاً للمحصلة العلمية التي يتلقونها داخل المدرسة، ويسهم بشكل تربوي في بناء الأجيال ودعم عملية التعلم.

وتابعت أن الوزارة أسهمت في بناء ميثاق خاص لمفهوم الشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يتضمَّنه من حقوق وواجبات ومسؤوليات، إلى جانب إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية لهذه العلاقة التكاملية.

دور الأسرة والدعم المعنوي

ولفتت الدكتورة الفارس إلى دور الأسرة الجوهري في تقديم الدعم المعنوي وتشجيع الأبناء وتحفيزهم وكذلك تنمية القيم الدينية والوطنية في نفوسهم، واحترام منسوبي المدرسة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المدرسة وحضور الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها.

وأكدت الفارس، على دور العلاقات الجيدة بين الأسرة والمعلمين في تحقيق المستويات الإيجابية للطلبة، كذلك من الأهمية أن يكون للأسرة مشاركات فاعلة من خلال تبادل الأفكار والخبرات وتقديم بعض الأعمال التطوعية لتحسين جودة العملية التعليمية

 

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التعليم الرياض تعليم الرياض وزارة التعليم

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