على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن رفع كسوة الكعبة المشرفة سيكون على 6 مراحل، موضحة أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على نظافتها ومنع العبث بها

وأعلن مدير صيانة كسوة الكعبة فهد الجابري، إنه سيتم عقب الانتهاء من صلاة العشاء، وحتى تخفيف الأعداد المتواجدة للطواف، ومن ثم يتم البدء في رفع كسوة الكعبة.

وأوضح أن عملية استبدال كسوة الكعبة تستغرق من ساعتين إلى 3ساعات.

فيديو | الليلة.. رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم #الحج.. ومدير صيانة كسوة الكعبة فهد الجابري: يستغرق استبدال كسوة الكعبة من ساعتين إلى 3 ساعات #الإخبارية pic.twitter.com/PRfeTZx5RI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023

ونشرت فضائية “الإخبارية” عبر حستابها في موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر بدء مراحل رفع كسوة الكعبة المشرفة، حيث يتولى الأمر عمال بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة سنويًّا قبل موسم الحج.

وكان يتم رفع أستار الكعبة المشرفة قديمًا، ويُستخدم اللون الأبيض للإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.

فيديو | مراسل #الإخبارية أيمن الثبيتي ينقل لنا بدء مراحل رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/VBNShLom3U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023

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