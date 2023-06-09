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على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة
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على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة

على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة

على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة
١٠:٢٩:٤٧ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن رفع كسوة الكعبة المشرفة سيكون على 6 مراحل، موضحة أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على نظافتها ومنع العبث بها

وأعلن مدير صيانة كسوة الكعبة فهد الجابري، إنه سيتم عقب الانتهاء من صلاة العشاء، وحتى تخفيف الأعداد المتواجدة للطواف، ومن ثم يتم البدء في رفع كسوة الكعبة.

وأوضح أن عملية استبدال كسوة الكعبة تستغرق من ساعتين إلى 3ساعات.

 

ونشرت فضائية “الإخبارية” عبر حستابها في موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر بدء مراحل رفع كسوة الكعبة المشرفة، حيث يتولى الأمر عمال بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة سنويًّا قبل موسم الحج.

وكان يتم رفع أستار الكعبة المشرفة قديمًا، ويُستخدم اللون الأبيض للإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.

 

 

 

 

 

 

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الكلمات الدلالية:
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة كسوة الكعبة المشرفة مدير صيانة كسوة الكعبة فهد الجابري

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