الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في سفارة أمريكا بالرياض والقنصليات بجدة والظهران
“شؤون الحرمين”: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة
على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة
في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.. لماذا تغرد “آبل” خارج السرب؟
العالم في أسبوع.. جريمة نكراء وفتح السفارة الإيرانية وكاميرات المراقبة وترقيات المعلمين
بشرى للمصابين بأمراض الصدر.. جهاز إلكتروني يشخص الحالة بدقة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في سفارة أمريكا بالرياض والقنصليات بجدة والظهران

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في سفارة أمريكا بالرياض والقنصليات بجدة والظهران

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في سفارة أمريكا بالرياض والقنصليات بجدة والظهران
١٠:٣٢:٠٤ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران طرح العديد من الوظائف الشاغرة.

طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن بعثة الولايات المتحدة إلى متمثلة في سفارة الولايات المتحدة في الرياض، والقنصليات العامة في الظهران وجدة، تقبل حاليًا طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة.

الوظائف مدرجة في موقع طلب التوظيف

وأكدت أن الوظائف مدرجة في موقع طلب التوظيف الإلكتروني “ERA، وأنه يجب استلام جميع الطلبات من خلال ERA بحلول تاريخ الإغلاق كما هو محدد.

الطلبات الواردة بعد تاريخ الإغلاق لن يتم النظر فيها

وشددت بعثة الولايات المتحدة في الوقت نفسه، على أن الطلبات الواردة بعد تاريخ الإغلاق لن يتم النظر فيها.

اقرأ أيضًا:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مناطق

مجلس الضمان الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.. وظائف في قطاع الطيران برواتب مجزية

بشرى سارة لهؤلاء الخريجين.. الأوقاف” تطرح عددًا من الوظائف برواتب تنافسية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض الظهران القنصليات العامة بعثة الولايات المتحدة جدة سفارة الولايات المتحدة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
زيادة رسوم تأشيرة دخول المواطنين إلى الصين 400%

زيادة رسوم تأشيرة دخول المواطنين إلى الصين 400%

١١:٣٧ ص، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠١٦
ضبط آسيويين يوزعان أغذية ولحومًا في أكياس النفايات على فنادق المدينة (صور)

ضبط آسيويين يوزعان أغذية ولحومًا في أكياس النفايات على فنادق المدينة (صور)

٠١:٤٠ م، الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠١٦
بينهم ترامب وبيل جيتس.. مشاهير يخسرون “علامة التوثيق” الزرقاء

بينهم ترامب وبيل جيتس.. مشاهير يخسرون “علامة التوثيق” الزرقاء

٠٣:٤٠ ص، الجمعة، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
عاجل.. 500 من زعماء العالم يشاركون في توديع جنازة الملكة إليزابيث (فيديو)

عاجل.. 500 من زعماء العالم يشاركون في توديع جنازة الملكة إليزابيث (فيديو)

٠١:٣٩ م، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *