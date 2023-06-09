سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في سفارة أمريكا بالرياض والقنصليات بجدة والظهران

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أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران طرح العديد من الوظائف الشاغرة.

طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن بعثة الولايات المتحدة إلى متمثلة في سفارة الولايات المتحدة في الرياض، والقنصليات العامة في الظهران وجدة، تقبل حاليًا طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة.

الوظائف مدرجة في موقع طلب التوظيف

وأكدت أن الوظائف مدرجة في موقع طلب التوظيف الإلكتروني “ERA، وأنه يجب استلام جميع الطلبات من خلال ERA بحلول تاريخ الإغلاق كما هو محدد.

الطلبات الواردة بعد تاريخ الإغلاق لن يتم النظر فيها

وشددت بعثة الولايات المتحدة في الوقت نفسه، على أن الطلبات الواردة بعد تاريخ الإغلاق لن يتم النظر فيها.

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