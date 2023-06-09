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“شؤون الحرمين”: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة
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“شؤون الحرمين”: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة

“شؤون الحرمين”: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة

“شؤون الحرمين”: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة
١٠:٣١:٢٩ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، أنه يتم وضع أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة.

وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية تناقش أعمالها خلال موسم الحج

الخطة ستعنى بضيوف الرحمن منذ قدومهم

وأكد أن الخطة التشغيلية ستعنى بضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة، نوصي حجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأشاد السديس، بجهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة

ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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 وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.

مناقشة أعمال الوكالة لموسم حج ١٤٤٤هـ

في الوقت نفسه، عقد مجلس وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية اجتماعاً برئاسة فضيلة وكيل الرئيس لمناقشة أعمال الوكالة لموسم حج ١٤٤٤هـ.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1667236357226262533

وناقش المجلس خلال اجتماعه جُملة من البرامج والمبادرات المُباركة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات.

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وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وإحاطتهم بكل أسباب الراحة واليسر.

تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة ضيوف الرحمن

وتم التأكيد على الجميع التفاني في مضاعفة الجهود للارتقاء برسالة الحرمين الشريفين، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة ضيوف الرحمن.

تأتي هذه الاجتماعات واللقاءات للوقوف على آخر المستجدات، والسعي المتواصل إلى تطوير منظومة العمل، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- وما يصبون إليه في تقديم أجود الخدمات التوجيهية لضيوف الرحمن.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الحج الخطة التشغيلية السديس شؤون الحرمين ضيوف الرحمن موسم الحج

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