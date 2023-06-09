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بشرى للمصابين بأمراض الصدر.. جهاز إلكتروني يشخص الحالة بدقة

بشرى للمصابين بأمراض الصدر.. جهاز إلكتروني يشخص الحالة بدقة

بشرى للمصابين بأمراض الصدر.. جهاز إلكتروني يشخص الحالة بدقة
١٠:٢٦:٤٦ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “جوجل” عن  تسجيل براءة اختراع لجهاز مدعوم بالتعلم الآلي يستخدم الأشعة السينية لتقديم تشخيص أولي لاحتمالية حدوث أمراض صدرية معينة.

وقالت الشركة إن هذه التكنولوجيا قد تساعد في تشخيص مرض السل في البلدان التي لديها حالات عديدة من مرض نقص المناعة البشرية.

النتائج الإيجابية

وأشارت إلى أن الجهاز ينتج بيانات المخاطر استناداً إلى نموذج علم الأمراض المدعم بالتعلم الآلي، أي أنه يتنبأ باحتمالات تعرض المريض لمشاكل طبية.

وأضافت أنه يمكن تدريب الجهاز على التنبؤ بالنتائج الإيجابية بنسبة 90 في المائة والنتائج السلبية بنسبة 70 في المائة.

وأكدت الشركة أن نموذج التعلم الآلي تم بناؤه باستخدام نظام التعلم العميق، وهو يستند إلى عدد كبير من صور الأشعة السينية للصدر، التي تم أخذها من دول مختلفة.

طريقة عمل الجهاز

وبمجرد أن يحدد النموذج إذا كان المريض يعاني من مشاكل صدرية أم لا، يقوم بعد ذلك بإنشاء إشارات بصرية تشير إلى المناطق المشتبه بكونها مصابة، ثم يوصي بضرورة استشارة الطبيب.

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الكلمات الدلالية:
براءة اختراع تقنية تكنولوجيا جوجل شركة جوجل

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