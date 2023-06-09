فيديو متداول.. شاهد كيف كانت الحياة والبيوت في مدينة جدة قبل 50 عامًا

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعية، مشاهد حية من شوارع مدينة جدة قبل 50 عامًا.

المقطع الذي نشره حساب “الزمن القديم” عبر موقع “تويتر” أثار شجون العديد من المعلقين بعد أن أعادهم إلى سنوات الطفولة والشباب.

وتظهر العربات التي كانت تجرها الدواب وهي تنافس السيارات في شوارع جدة حينئذ.

كما سلط الفيديو، الضوء على المباني السكنية العريقة في المدينة، وأسواق الأكل والخضروات آنذاك.

يشار إلى أن مدينة جدة شهدت نهضة عمرانية واسعة على مدار العقود الخمس الماضية، وتشهد الآن عملية تطوير واسعة للعديد من أحيائها.

ويزور جدة سنويا ملايين الأشخاص من داخل المملكة وخارجها لأهداف متنوعة، مثل الحج والعمرة، أو العمل.

وهي تبعد نحو 949 كيلومترًا عن العاصمة الرياض، و79 كيلومترًا عن مكة المكرمة، و420 كيلومترًا عن المدينة المنورة.

وتكتسب جدة أهمية استراتيجية كبرى، بالنظر إلى موقعها المطل على البحر الأحمر، وتعتبر بوابة الحرمين الشريفين من اتجاه البحر.

فيديو نادر جدا…

شاهد كيف كانت الحياة والبيوت والسيارات

الشوراع في مدينة جدة السعودية عام ١٩٧٣م..#انصفوا_مشرف_الوطن_الهلال #ساعه_استجابه pic.twitter.com/qk527RMML6 — الزمن القديم (@oldtime1919) June 9, 2023

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