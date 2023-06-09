الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“دمج مدارس واختيار مديرين”.. قرارات جديدة لـ “تعليم الرياض”
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في سفارة أمريكا بالرياض والقنصليات بجدة والظهران
“شؤون الحرمين”: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ الجائحة
على 6 مراحل.. شاهد بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة
في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.. لماذا تغرد “آبل” خارج السرب؟
العالم في أسبوع.. جريمة نكراء وفتح السفارة الإيرانية وكاميرات المراقبة وترقيات المعلمين

الرئيسية

 /

منوعات

 /

فيديو متداول.. شاهد كيف كانت الحياة والبيوت في مدينة جدة قبل 50 عامًا

فيديو متداول.. شاهد كيف كانت الحياة والبيوت في مدينة جدة قبل 50 عامًا

فيديو متداول.. شاهد كيف كانت الحياة والبيوت في مدينة جدة قبل 50 عامًا
١٠:٠٢:٢٩ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعية، مشاهد حية من شوارع مدينة جدة قبل 50 عامًا.

المقطع الذي نشره حساب “الزمن القديم” عبر موقع “تويتر” أثار شجون العديد من المعلقين بعد أن أعادهم إلى سنوات الطفولة والشباب.

وتظهر العربات التي كانت تجرها الدواب وهي تنافس السيارات في شوارع جدة حينئذ.

كما سلط الفيديو، الضوء على المباني السكنية العريقة في المدينة، وأسواق الأكل والخضروات آنذاك.

يشار إلى أن مدينة جدة شهدت نهضة عمرانية واسعة على مدار العقود الخمس الماضية، وتشهد الآن عملية تطوير واسعة للعديد من أحيائها.

ويزور جدة سنويا ملايين الأشخاص من داخل المملكة وخارجها لأهداف متنوعة، مثل الحج والعمرة، أو العمل.

وهي تبعد نحو 949 كيلومترًا عن العاصمة الرياض، و79 كيلومترًا عن مكة المكرمة، و420 كيلومترًا عن المدينة المنورة.

وتكتسب جدة أهمية استراتيجية كبرى، بالنظر إلى موقعها المطل على البحر الأحمر، وتعتبر بوابة الحرمين الشريفين من اتجاه البحر.

 

 

 

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. أمانة جدة تُغلق سوق مجمع الشرق

بعد الرياض.. بشرى سارة لراغبي شراء عقارات جديدة في جدة

الكلمات الدلالية:
جدة في السبعينات مدينة جدة مشاهد قديمة من جدة

مواد ذات صلة

المزيد
«عنصرية رسمية».. أغرب ما فعلته الشرطة الأمريكية في مشاجرة بين شاب أبيض وآخر أسود

«عنصرية رسمية».. أغرب ما فعلته الشرطة الأمريكية في مشاجرة بين شاب أبيض وآخر أسود

١٢:٢٠ ص، الجمعة، ١٨ فبراير ٢٠٢٢
نقل سجين مصري إلى المستشفى بعد ابتلاعه هاتفاً محمولاً وأموالاً

نقل سجين مصري إلى المستشفى بعد ابتلاعه هاتفاً محمولاً وأموالاً

٠٩:٤٧ ص، الأثنين، ١٧ سبتمبر ٢٠١٨
أطباء إيطاليون يستأصلون الكُلية السليمة لمريضة بدلاً من المصابة

أطباء إيطاليون يستأصلون الكُلية السليمة لمريضة بدلاً من المصابة

١٢:١٤ ص، الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠١٥
الأرض على موعد مع ظاهرة خلابة خلال أيام.. تعرف عليها

الأرض على موعد مع ظاهرة خلابة خلال أيام.. تعرف عليها

٠٥:٢٦ م، الأثنين، ٠٦ أغسطس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *