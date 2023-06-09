مساء الجمعة.. آخر تطورات العاصفة “بيبارجوي” في منطقة الخليج

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كشف خبراء الأرصاد، أن إعصار بيبارجوي لا يزال في الدرجة الأولى من حيث التصنيف، مع توقعات بارتفاع تصنيفه إلى الدرجة الثانية.

الإعصار يتحرك حاليًا إلى الشمال والشمال الشرقي

وحسب “طقس العرب”، فإن الإعصار يتحرك حاليًأ إلى الشمال والشمال الشرقي،

مصحوبًا بسرعة رياح تصل إلى 64 – 70 عقدة، على دائرة عرض 14.8 شمالاً، وخط طول 66.2 شرقاً.

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وتشير التوقعات بعدم وجود أي تأثيرات مباشرة للإعصار على سلطنة عُمان أو اليمن الإمارات خلال الأيام الثلاثة القادمة.

فيما يراقب المُختصون الإعصار المداري المرصود جنوب الخليج العربي والذي تقدر سرعة الرياح حول مركزه “64-82” عقدة.

تطور الحالة المدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة

تُشير التوقعات إلى احتمال تطور الحالة المدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة وسط الخليج إلى إعصار من الدرجة الثانية.

وتحرك باتجاه الشمال، مع عدم وجود تأثيرات مباشرة على أي دولة عربية خلال الثلاثة أيام القادمة.

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ولا تزال النماذج العددية و التي تقوم باستشعار حركة الحالة المدارية تطرح عِدّة سناريوهات للمسار المُتوقع.

نتيجة دفع الرياح الشرقية العلوية بالنظام المداري

في حين أن نواتج نماذج عددية أخرى تُشير إلى تحرك الحالة المدارية مُباشرة نحو سلطنة عُمان؛

نتيجة دفع الرياح الشرقية العلوية بالنظام المداري للشمال الغربي.

آخر تطورات العاصفة “بيبارجوي”

في الوقت نفسه، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان أخر تطورات الحالة المدارية للعاصفة، كما يلي:

1 – التصنيف: إعصار مداري من الدرجة الأولى.

2 – سرعة الرياح حول المركز: 64- 70 عقدة.