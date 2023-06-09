ارتكب هذا الأمر.. مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، أنها ضبطت قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة عكس السير.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه عرض حياة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

تفعيل الرصد الآلي للمخالفات السبع

في الوقت نفسه، بدأت الإدارة العامة للمرور، تفعيل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، مؤكدة أن تفعيل الرصد الآلي يشمل المخالفات الآتية:

1 – عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات

2 – عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

كما تشمل تنظيمات السير على الطـريق:

1 – قيادة المركبة بلوحات غير واضحة.

2 – وقوف المركبة في مكانٍ غير مخصّص للوقوف.

3 – تجاوز محطات قياس أوزان وأبعاد المركبات.

4 – القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها.