9 علامات على أن طفلك يعاني من جفاف خطير.. وهذا ما عليك فعله

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حذرت طبيبة بريطانية من 9 علامات على معاناة الأطفال من الجفاف الشديد، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة سارة جارفيس، الممارس العام والمستشارة الإكلينيكية لأحد المواقع الطبية، لصحيفة “ذا صن”، إن الجفاف أمر يجب أن يثير قلق جميع الآباء، بغض النظر عن عمر أبنائهم.

وشددت على أن الأمهات والآباء يجب أن يكونوا “حذرين بشكل خاص” إذا كان أطفالهم أقل من عام، أو وُلد قبل الأوان، أو كان وزنه منخفضًا عند الولادة، أو في حال التوقف مؤخرًا عن الرضاعة الطبيعية مما قد يزيد من احتمالية الإصابة بالجفاف.

وبينت الدكتورة جارفيس العلامات التسع التي يجب على الآباء الانتباه إليها للإشارة إلى إصابة أطفالهم بالجفاف بشكل خطير.

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1. التبول أقل من المعتاد

بالنسبة للطفل الذين ما زال يستخدم الحفاضات، فإن تبلل أربع حفاضات في اليوم قد يعني أنه يعاني من الجفاف.

وبالنسبة للأطفال الذين تم تدريبهم على استخدام المرحاض، يجب على الآباء الانتباه إذا كانوا أقل استخدامًا من المعتاد، وكان بولهم “داكنًا وقوي الرائحة”.

2. بكاء بدون دموع

قالت الدكتورة جارفيس: إذا كان طفلك الصغير يبكي ولكن لا ينتج عنه أي دموع، فهذه علامة على أنه يحتاج إلى بعض السوائل.

3. مناطق طريقة في رأس الطفل

اليافوخ هو عبارة عن مجموعة النقاط اللينة في جمجمة الرضيع، إذا كانت غائرة، فهذا يعني أن طفلك يعاني من الجفاف.

4. العيون الغائرة

شيء آخر يجب الانتباه إليه عند الأطفال هو العيون الغائرة.

5. جفاف الشفاه

إذا كانت شفتا طفلك وفمه ولسانه جافة، فهذه علامة على أنه يحتاج إلى بعض الماء.

6. الشكوى من العطش

الأطفال الكبار يكونون قادرين على الحديث عن شعورهم بالعطش.

7. برودة اليدين والقدمين

إذا كانت يدا طفلك وقدميه باردة على الرغم من ارتفاع الحرارة، فهذه علامة للجفاف.

عندما تصاب الجفاف ، قد تتوقف الدورة الدموية لديك وتتحول عن أجهزتك الطرفية – يديك وقدميك – حتى تتمكن من إمداد أعضائك الحيوية.

8. الانفعال

هناك علامة أخرى يجب الانتباه إليها وهي ما إذا كان طفلك يبدو عصبيًا أو نعسانًا أو مرتبكًا.

9. التنفس أسرع من المعتاد

يمكن أن يشير التنفس بشكل أسرع من المعتاد إلى الجفاف، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسارع ضربات القلب.

ماذا أفعل لتجنب الجفاف؟

شددت الدكتورة جارفيس على أهمية إبعاد الأطفال عن أشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 و 3. فيما يحب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر عن الشمس تمامًا. ونصحت باستخدام الكريم الواقي من الشمس للأطفال.

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