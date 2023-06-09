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والقبض على المهربين.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في هذه المناطق

والقبض على المهربين.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في هذه المناطق

والقبض على المهربين.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في هذه المناطق
٠٨:٥١:٤٢ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، استمرار الحرب على مهربي ومروجي السموم في كافة مناطق ومعابر المملكة.

ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر

ففي منطقة الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر.

 وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر.

4 ضبط  مخالفين لنظام أمن الحدود في الباحة

وفي عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم نبات القات المخدر.

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وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 3 أشخاص لترويجهم مادة الحشيش المخدر

شرطة محافظة الخرمة بمكة تقبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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أخبار السعودية جازان ضبط مواطن عسير مخدر الحشيش مكافحة المخدرات مكة نبات القات

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