العالم في أسبوع.. جريمة نكراء وفتح السفارة الإيرانية وكاميرات المراقبة وترقيات المعلمين
تواصل – فريق التحرير :
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
البيان الختامي.. أمريكا والخليج يؤكدان التزامهما بحرية الملاحة والأمن في المنطقة
عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.
التفاصيل كاملة.. الداخلية تعلن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
بيان لمجلس التعاون بشأن أعمال تخريب سفارة المملكة في السودان
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لما فعلته الجماعات المسلحة في السودان.
مواعيد وخطوات ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس
أعلنت وزارة التعليم، مواعيد فتح التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدّم.
“مطارات القابضة” تُكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج
أكملت شركة مطارات القابضة والشركات القابضة لها الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحاج لهذا العام 1444 هـ.
بشرى من الوطنية للإسكان: تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بهذا الموعد
واصلت الوطنية للإسكان إستراتيجيتها وخططها في زيادة نسبة التملك ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.
رسميًا.. التعليم تقرر زيادة حصص القرآن والدراسات الإسلامية لرياض الأطفال
قررت وزارة التعليم، زيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لطلبة رياض الأطفال.
5 تعديلات على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات جديدة على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
تعرف على أكثر منطقة تسجيلاً لأعداد المطلقين والأرامل
كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء، عن تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد المطلقين والأرامل في تعداد 2022.
النيابة العامة: السجن 20 عامًا لمواطن استغل عائلته في هذه الجريمة النكراء
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة.. أول 20 دقيقة مجانية و”الأسبستوس” ممنوع
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات لإنشاء مواقف السيارات المدفوعة، في إطار مشروع يهدف إلى ضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.
إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض
أعلن اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض.
ثانيًا: دوليًا
لأول مرة اعتراف بطعم الهزيمة.. روسيا تقر بمقتل وإصابة المئات من جنودها
في اعتراف يعتبر الأول من نوعه، أقرت روسيا اليوم الثلاثاء، بمقتل العشرات من جنودها خلال التصدي لهجوم أوكراني.
أمر أميري بالكويت: قبول استقالة الحكومة
صدر أمر أميري بالكويت اليوم الأربعاء بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
أول تحرك رسمي للحكومة المصرية بعد افتراس سمكة قرش لسائح روسي
في أول تحرك رسمي، أصدرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقي وزارة البيئة بلاغا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة، للتوجه إلى موقع البلاغ من أجل التحقق من ملابسات الحادث.
هذا أكثر ما أدهشها.. مجندة أمريكية تتحول إلى الإسلام بعد الذهاب لأفغانستان
كشفت مجندة أمريكية عن السبب الذي دعاه إلى دخول الإسلام بعد خدمتها في أفغانستان.