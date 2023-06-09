العالم في أسبوع.. جريمة نكراء وفتح السفارة الإيرانية وكاميرات المراقبة وترقيات المعلمين

تواصل – فريق التحرير :

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني.

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت وزارة الداخلية صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لما فعلته الجماعات المسلحة في السودان.

أعلنت وزارة التعليم، مواعيد فتح التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدّم.

أكملت شركة مطارات القابضة والشركات القابضة لها الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحاج لهذا العام 1444 هـ.

واصلت الوطنية للإسكان إستراتيجيتها وخططها في زيادة نسبة التملك ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.

قررت وزارة التعليم، زيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لطلبة رياض الأطفال.

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات جديدة على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء، عن تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد المطلقين والأرامل في تعداد 2022.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات لإنشاء مواقف السيارات المدفوعة، في إطار مشروع يهدف إلى ضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.

أعلن اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض.

ثانيًا: دوليًا

في اعتراف يعتبر الأول من نوعه، أقرت روسيا اليوم الثلاثاء، بمقتل العشرات من جنودها خلال التصدي لهجوم أوكراني.

صدر أمر أميري بالكويت اليوم الأربعاء بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

في أول تحرك رسمي، أصدرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقي وزارة البيئة بلاغا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة، للتوجه إلى موقع البلاغ من أجل التحقق من ملابسات الحادث.

كشفت مجندة أمريكية عن السبب الذي دعاه إلى دخول الإسلام بعد خدمتها في أفغانستان.