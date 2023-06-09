قرار عاجل من “الجوازات”: تطبيق استخدام كاميرات التوثيق في هذه المطارات

تواصل – واس:

بدأت المديرية العامة للجوازات، في تطبيق استخدام كاميرات التوثيق لأول مرة في صالات الحج بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة.

هدف تطبيق كاميرات التوثيق

ويهدف تطبيق كاميرات التوثيق إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين منسوبي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل،

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وتوفير أعلى مستويات جودة العمل بتخصيص فريق عمل لمتابعة أداء المستخدمين.

وكانت الجوازات قد دشنت تقنية كاميرات التوثيق في مرحلتها الأولى عبر جوازات منفذ سلوى الحدودي.

توضيح مهم بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة

في الوقت نفسه، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة.

وأوضحت أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر “60 ، 90، 120 يوم”، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار.

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وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار”.

وفي وقت سابق، كشفت الجوازات عن خطوات طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت عبر بوابة مقيم.

خطوات طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت

1 – طلبات التصاريح.

2- إضافة التصاريح.

3- إضافة البيانات.

4- اختيار المراد التصريح له.

5- إضافة المرفقات المطلوبة.

6- تقديم الطلب.

وأضافت أنه بعد تقديم الطلب سيتم المعالجة وإشعار المستخدم عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن الخدمة متاحة خلال موسم الحج فقط.