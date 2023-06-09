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بشرى سارة.. “لوسيد” تبدأ تسليم سياراتها للعملاء في المملكة

بشرى سارة.. “لوسيد” تبدأ تسليم سياراتها للعملاء في المملكة

بشرى سارة.. “لوسيد” تبدأ تسليم سياراتها للعملاء في المملكة
١٠:٢٦:١٩ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة لوسيد الشرق الأوسط، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، “لوسيد موتورز ” بدأت تسليم سياراتها من طراز إير سيدان للعملاء في المملكة.

وأشار إلى أنه يتوقع تدفق سيارات لوسيد على طرقات الدولة، خاصة في ظل الطلب على سيارات الشركة في المملكة، لافتا إلى أن لوسيد تستعد للبدء في تسليم مئات سيارات السيدان إلى العملاء في الأشهر المقبلة.

وأشار سلطان إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المصنع السعودي لشركة لوسيد والذي يقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عملياته في الربع الثالث أو الرابع من عام 2023 لتلبية الطلب على السيارات من طراز إير.

شحن مئات السيارات

كما أنه من المتوقع أن تشحن لوسيد مئات السيارات كل أسبوع من منشأة التصنيع في ولاية أريزونا إلى المملكة.

وتمتلك شركة لوسيد، المملوكة جزئيًا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حاليًا مجموعة من السيارات، متمثلة في السيارة السيدان الفاخرة، لوسيد إير. ومع ذلك، تتوفر إصدارات مختلفة من لوسيد إير، مثل لوسيد إير دريم، ولوسيد إير غراند تورينغ، ولوسيد تورينغ، ولوسيد بيور، وإصدار رياضي فائق استثنائي يُعرف باسم لوسيد إير سافير.

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الكلمات الدلالية:
السيارات المملكة سيارات لوسيد سيارة لوسيد

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