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4 خطوات لسداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا
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4 خطوات لسداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا

4 خطوات لسداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا

4 خطوات لسداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا
٠٨:٢٠:٥٦ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت منصة “أبشر” خطوات سداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات إلكترنيا.

4 خطوات

وقالت المنصة في إنفوجراف إن آلية دفع ثمن المركبة من قبل المشتري كالتالي:

1- على المشتري دفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة عن طريق خدمة سداد.

2- وجود تأمين مركبة باسم المشتري لإتمام عملية الشراء.

3- على المشتري تحويل قيمة المركبة للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة “حساب ضامن”.

4- بعد إتمام عملية المبايعة يتم تحويل قيمة المركبة من قبل الحساب الوسيط “حساب ضامن” إلى بائع.

خدمة مبابعة المركبات

في وقت سابق، أعلنت منصة أبشر تفاصيل خدمة مبايعة المركبات والشروط المطلوبة من كلا الطرفين لإتمام عملية المبايعة.

وأوضحت منصة أبشر، أن مبايعة المركبات هي خدمة تقدم إلكترونيا عبر منصة أبشر، تمكن المستفيد من مبايعة المركبة بعد معاينتها وفحصها وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد.

شروط خدمة مبايعة المركبات

– أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.

– ثمن المركبة يجب أن يكون بين 500 و 1,000,000

– أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة.

– يمكن مبايعة المركبات من نوع “خصوصي” أو “نقل خاص” بالنسبة للمواطنين ، وفقط من نوع “خصوصي” بالنسبة للمقيمين.

– سريان رخصة السير للمركبة.

– يجب توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول.

– يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول.

– سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريال سعودي.

– عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.

– يمكن للمقيم امتلاك سيارتين من نوع ” خاص” و بحد أقصى 8 مقاعد لكل سيارة.

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