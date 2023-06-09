“الأرصاد” يعلن عن أكثر الأشهر ارتفاعًا للحرارة بالمملكة.. ويُحذر

تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن يوم 21 يونيو أول أيام فصل الصيف فلكيًا.

درجات الحرارة ما زالت حول معدلاتها

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن درجات الحرارة ما زالت حول معدلاتها وأن مركز الأرصاد أصدر تقرير مناخي لتوقعات الصيف بأن تكون درجات الحرارة هذا العام أعلى بدرجة مئوية واحدة على معظم المناطق.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة بمكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على 8 مناطق

وأضاف أن مركز الأرصاد توقع ارتفاع درجات الحرارة هذا العام بدرجة مئوية ونصف على مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

شهر يونيو أكثر الأشهر ارتفاعًا للحرارة

وبين أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف يمتد على معظم مناطق المملكة خاصة الأجزاء الشمالية الشرقية، مضيفًا أن شهر يونيو يُعد أكثر الأشهر ارتفاعا في درجات الحرارة.

اقرأ أيضًا:

الجمعة والسبت.. الأرصاد يُحذر من ارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق حتى 47 درجة

حذر المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة يومي الجمعة والسبت.

موجة حارة متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يحذر من موجة حارة على أجزاء من مناطق؛ تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية، لتتراوح ما بين 44 إلى47 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

48 في مكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأضاف أنه بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وبين أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.