تحذير عاجل من الدفاع المدني.. 6 علامات خطيرة تظهر على متعاطي الحشيش

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حذر الدفاع المدني من تعاطي الحشيش وتأثيره على صحة الجهاز المناعي.

وأوضح الدفاع المدني في “إنفوجراف” أن تناول الحشيش يجعل الفرد أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.

6 علامات

وأشار إلى أن العلامات الدالة على التعاطي هي:

1- رعشة في اليدين.

2- احمرار العينيين واتساع حدقة العين.

3- الكسل والخمول.

4- تلقب مفاجئ في المزاج.

5- العزلة والبعد عن الأنشطة الاجتماعية.

6- إهمال المظهر الخارجي.

وأضاف أن التأثيرات الناتجة عن التعاطي، هي:

1- زيادة سرعة ضربات القلب مع مخاطر التعرض للنوبات القلبية.

2- ضعف التركيز والاستجابة للمؤثرات الخارجية.

3- الهلاوس السمعية والبصرية.

4- اضطراب القدرة على تحديد الزمان والمكان وتقدير المخاطر.

5- تشوه الأجنة لدى النساء.

6- القلق والاكتئاب

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الرعاية المستمرة.. “إشراقة” تُقدم دعمًا نفسيًا لا ينقطع للمتعافين من الإدمان

لا يتوقف العلاج والدعم المقدم من جمعية إشراقة لمريض الإدمان عند جلسات التعافي، بل يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك لضمان عدم الانتكاسة والعودة مجددًا إلى عالم المخدرات.

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برنامج الرعاية المستمرة

تقدم الجمعية البرنامج لمدة سـنة كاملـة، وليـوم واحـد في الأسبوع، وذلك لمتابعـة المسـتفيد والاهتمـام بـه، ودعمـه نفسـيًا واجتماعيًا مـن خلال ممارسـة عـدد من البرامج والأنشطة المناسبة له، حتى يتمكن من البدء في التعافي الجسدي والعقلي من المواد السامة.

ويوفر البرنامج فرصة للعمل مع فريق احترافي مدرب بعد انتهاء مرحلة العلاج للمرضى. وتشير الدراسات إلى أنه كلما زاد مشاركة الأفراد في برامج الرعاية المستمرة، زادت احتمالية تجنبهم للانتكاس.

ويشمل ذلك أشكالاً مختلفة من العلاج مصممة لإعادة بناء الشعور بالذات، والتغلب على الشعور بالعار والذنب المرتبطين بالإدمان، وتعلم كيفية التعامل مع الرغبة الشديدة دون اللجوء إلى تعاطي المخدرات.

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علاجات شاملة

ويخضع المستفيد لمجموعة من العلاجات الشاملة، ويتم تقييمه من قبل فريق الأطباء النفسيين، وتعديل الأدوية حسب الحاجة، وتوفير العلاج النفسي لمساعدته على التعامل مع أعراض اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.