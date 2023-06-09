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دخل شهري 30 ألف ريال.. انضم لهذا المجال في خطوات (فيديو)
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دخل شهري 30 ألف ريال.. انضم لهذا المجال في خطوات (فيديو)

دخل شهري 30 ألف ريال.. انضم لهذا المجال في خطوات (فيديو)

دخل شهري 30 ألف ريال.. انضم لهذا المجال في خطوات (فيديو)
٠٨:٠٤:٠٦ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال المهتم في مجال الطاقة المتجددة، عبد الكريم العبيدان، إنه لا يوجد إقبال كبير على تشغيل المنازل عن طريق الطاقة المتجددة في المملكة.

في المقابل، أوضح البعيدان في مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، أن الأجانب لديهم اهتمام كبير بهذا المجال، حيث يمكن أن يصلحوا كرفانات أو آبار الماء.

وقدر متوسط دخل العامل في مجال صيانة المنازل أو أي السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية بأنه يتراوح يوميًّا ما بين 1000 و1500 ريال.

وأشار إلى أن متوسط الدخل لمن لديه عاملان أو ثلاثة يمكن أن يصل إلى 30 ألف ريال شهريًّا.

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الكلمات الدلالية:
الطاقة المتجددة تشغيل المنازل يالطاقة المتجددة عبد الكريم العبيدان مجال صيانة المنازل بالطاقة الشمسية

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