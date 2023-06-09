دخل شهري 30 ألف ريال.. انضم لهذا المجال في خطوات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال المهتم في مجال الطاقة المتجددة، عبد الكريم العبيدان، إنه لا يوجد إقبال كبير على تشغيل المنازل عن طريق الطاقة المتجددة في المملكة.

في المقابل، أوضح البعيدان في مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، أن الأجانب لديهم اهتمام كبير بهذا المجال، حيث يمكن أن يصلحوا كرفانات أو آبار الماء.

وقدر متوسط دخل العامل في مجال صيانة المنازل أو أي السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية بأنه يتراوح يوميًّا ما بين 1000 و1500 ريال.

وأشار إلى أن متوسط الدخل لمن لديه عاملان أو ثلاثة يمكن أن يصل إلى 30 ألف ريال شهريًّا.

فيديو | المهتم في الطاقة المتجددة عبد الكريم العبيدان: لا يوجد إقبال على سوق الطاقة المتجددة.. ويبلغ متوسط الدخل بالمجال 30 ألف ريال #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/rbsfCFQGWM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023

اقرأ أيضًا:

أمير الجوف يفتتح مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030

كرسي الأمير فيصل بن خالد يدعم 20 بحثًا علميًا لدراسات الطاقة المتجددة