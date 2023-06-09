“وقاء” يستعد لموسم الحج بفرق بيطرية لفحص المواشي في منافذ العاصمة المقدسة

تواصل – واس:

يستعد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، لخطة تشغيلية لموسم الحج للعام الحالي 2023.

فحص دقيق للمواشي والتأكد من مصدرها وسلامتها

وأوضح أنه تم توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل في منافذ العاصمة المقدسة بدءاً من 15 ذي القعدة الحالي، وحتى انتهاء موسم الحج، وذلك للفحص الدقيق للمواشي والتأكد من مصدرها وسلامتها.

تنظيم أعمال فرق السيطرة على الأمراض الوبائية

وأكد اكتمال جاهزية خطة الحج، التي تشتمل على مسار تنظيم أعمال فرق السيطرة على الأمراض الوبائية، ضمت تجهيز 7 فرق في منافذ العاصمة المقدسة، هي:

“الكعكية والشميسي القديم والشرائع والنورية والحسينية وجعرانة والهدا”، إضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقةً لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، وفرق المساندة الميدانية.

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وأضاف أن المركز وضمن إطار استعداداته عقد حلقة نقاش عمل للعاملين بالفرق البيطرية، لتدريب الكوادر على:

1 – برنامج فرق الحج وآلية العمل.

2 – مناقشة مهام فرق المنافذ.

3 – مواقع الفرق البيطرية.

4 – مهام عمل الإدارات المختلفة المشاركة.

ولفت إلى أنه تم مناقشة الورشة الإجراءات الإدارية والإجراءات المتخذة في حالة اكتشاف حالة مرضية في أحد المواقع، وإجراءات التطهير والتعقيم والتدابير الوقائية اللازمة عند استخدام المركبات الميدانية.

خطة الحج تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية

وبين أن خطة الحج تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال:

1 – الحد من تسرب الأمراض الوبائية والمشتركة.

2 – الكشف عن جميع الإرساليات الحيوانية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة.

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3 – التأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل.

4 – مراقبة المواشي المستوردة للحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية أثناء الحج.

مسارات الأعمال لمركز “وقاء”

وكشف أن مسارات الأعمال لمركز “وقاء” تحتوي على:

1 – مسار مخاطر الصحة الحيوانية في موسم الحج.

2 – ومسار مكافحة نواقل الأمراض “فرق الطوارئ”.

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3 – مسار السيطرة على الأمراض الوبائية خلال موسم الحج.

4 – مسار الرصد للأمراض الوبائية في أسواق النفع العام والمسالخ.

5 – مسار الأمن الحيوي في موسم الحج، ومسار التوعية والإعلام.

6 – مسار تنظيم أعمال فرق السيطرة على الأمراض الوبائية “فرق الحج”.