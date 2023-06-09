3 ملايين وفاة سنويًا.. دراسة: شرب أي كمية من الخمر يتسبب في 60 مرضًا

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توصلت دراسة كبرى إلى أن شرب الخمر يزيد من خطر الإصابة بـ 60 مرضًا.

وتوصل باحثون من جامعة أكسفورد من خلال تحليل بيانات نصف مليون رجل يعيشون في الصين، إلى أن الخمر تزيد من خطر الإصابة بالنقرس وإعتام عدسة العين، والكسور وسرطان الرئة وأمراض الدورة الدموية.

3ملايين وفاة سنويًا

وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك المفرط للخمر يتسبب في وفاة حوالي 3ملايين شخص في العالم كل عام.

وتعاون باحثون من جامعة أكسفورد مع أكاديميين في جامعة بكين والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وقاموا بفحص بيانات من قاعدة بيانات صينية تحتوي على معلومات صحية لأكثر من 512 ألف بالغ، تبلغ أعمارهم 52 عامًا في المتوسط. وتضمنت تفاصيل عن أنماط الشرب الخاصة بهم.

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وأظهرت النتائج أن حوالي ثلث الرجال يداومون على شرب الكحول بانتظام – مرة واحدة على الأقل في الأسبوع – بينما كان المعدل 2 في المئة فقط بين النساء، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

ونتيجة لذلك، تم استخدام النساء كمجموعة ضابطة لتأكيد أن خطر الإصابة بالأمراض الزائدة لدى الرجال ناتج عن شرب الكحول، وليس بسبب آلية تتعلق بالمتغيرات الجينية.

تحليل سجلات المستشفيات

وقاموا بتحليل سجلات المستشفيات لمدة 12 عامًا لتقييم مدى تأثير الكحول على خطر الإصابة بـ 207 أمراض مختلفة، بما فيها حوادث النقل والإصابات أيضًا.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة “نيتشر ميديسن”، أن استخدام الكحول يزيد من مخاطر 60 مرضًا لدى الرجال في الصين.

وشمل ذلك 28 مرضًا سبق أن حددتها منظمة الصحة العالمية على أنها مرتبطة بالكحول، مثل سرطان الكبد والأمعاء والمستقيم. وأشاروا أيضًا إلى 33 مرضًا لم يتم تحديده مسبقًا، مثل النقرس وإعتام عدسة العين وبعض الكسور وقرح المعدة.

وتؤدي بعض أنماط الشرب بشكل خاص إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض معينة، بما في ذلك تليف الكبد.

وحدد الفريق أيضًا روابط تعتمد على الجرعة، حيث يرتبط أربعة مشروبات يوميًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالكحول بنسبة 14 في المئة.

وشرب هذا القدر من الكحول يحمل أيضًا خطرًا متزايدًا بنسبة 6 في المئة للإصابة بـ 33 مرضًا مرتبطًا بالكحول تم تحديدها حديثًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم الربط بين تناول أربعة مشروبات يوميًا بزيادة خطر الإصابة بتليف الكبد والنقرس بأكثر من الضعف.

والرجال الذين يشربون الكحول بانتظام لديهم مخاطر أعلى في الإصابة بأي أمراض، مقارنة بالرجال الذين يشربون فقط من حين لآخر.

تأثير تعاطي الكحول على خطر الإصابة بالأمراض

قال الفريق إن الدراسة توضح تأثير لتعاطي الكحول على خطر الإصابة بالأمراض لدى السكان في جميع أنحاء العالم.

قالت بيك كي ايم مؤلفة الدراسة: “يرتبط استهلاك الكحول بشكل سلبي بمجموعة أوسع بكثير من الأمراض مما تم تحديده سابقًا، وتظهر نتائجنا أن هذه الارتباطات من المحتمل أن تكون سببية”.

قال البروفيسور ليمنج لي، وهو مؤلف بارز ومشارك في جامعة بكين: “مستويات استهلاك الكحول آخذة في الارتفاع في الصين، خاصة بين الرجال. توضح هذه الدراسة التعاونية الكبيرة الحاجة إلى تعزيز سياسات التحكم في الكحول في الصين”.

قالت إيونا ميلوود، الأستاذة المساعدة في جامعة أكسفورد للصحة السكانية وكبيرة مؤلفي الدراسة: “لقد أصبح من الواضح أن الاستخدام الضار للكحول هو أحد أهم عوامل الخطر لصحة سيئة، سواء في الصين أو على مستوى العالم”.’

قال الباحث الزميل البروفيسور زينجمينج تشين: “تقدم هذه الدراسة أدلة سببية مهمة على حجم الأضرار المرتبطة بالكحول، وهو أمر بالغ الأهمية لإعلام استراتيجيات الوقاية في البلدان المختلفة.”

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قائمة من 60 مرضًا

وفيما يلي قائمة بـ 60 مرضًا ترتبط بشر بالكحول:

-مرض الدرن.

-سرطان الحنجرة.

وسرطان المريء.

-سرطان الكبد.

-ورم غير مؤكد.

-سرطان القولون.

-وسرطان الرئة.

-سرطان المستقيم.

-أنواع السرطان الأخرى

-سرطان الشفة وتجويف الفم والبلعوم.

-سرطان المعدة.

-أنواع فقر الدم الأخرى.

-البرفرية وحالات النزف الأخرى.

-اضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى.

-السكري.

-الحالات النفسية والسلوكية الأقل شيوعًا مجتمعة.

-الصرع.

-نوبات إقفارية دماغية عابرة.

-إعتمام عدسة العين.

-التهاب الوريد والتهاب الوريد الخثاري.

-اعتلال عضلة القلب.

-نزيف داخل المخ.

-عقابيل مرض الأوعية الدموية الدماغية.

-أمراض القلب -ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع ضغط الدم الأساسي.

-احتشاء دماغي.

-مضاعفات أمراض القلب.

-السكتة الدماغية، غير محدد.

-انسداد وتضيق الشرايين الدماغية.

-أمراض الأوعية الدموية الدماغية الأخرى.

-ومرض القلب الإقفاري المزمن.

-أمراض الدورة الدموية الأقل شيوعًا مجتمعة.

-التهاب الشعب الهوائية المزمن غير محدد.

-أمراض الانسداد الرئوي المزمن الأخرى.

-التهاب رئوي.

-أمراض الكبد الكحولية.

-تليف الكبد.

-أمراض الكبد الالتهابية الأخرى.

-خراج منطقة الشرج والمستقيم.

-مرض الجزر المعدي المريئي.

-قرحة المعدة.

-أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

-أمراض الكبد الأخرى.

-التهاب البنكرياس.

-الالتهابات الموضعية الأخرى (الجلد / الأنسجة تحت الجلد).

-تنخر العظم.

-النقرس.

-فصال عظمي آخر.

-نتائج غير طبيعية لدراسات الوظائف.

-الشعور بالضيق والتعب.

-أسباب وفيات أخرى غير محددة / غير محددة.

-أسباب مرضية غير معروفة / غير محددة.

-كسر في الكتف والذراع.

-وكسر عظم الفخذ.

كسر في الضلع / القص / العمود الفقري الصدري

-الإصابة الأقل شيوعًا والتسمم والأسباب الخارجية الأخرى مجتمعة.

-تعمد إيذاء النفس.

-السقوط.

-حوادث النقل.