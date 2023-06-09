شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع سحب ركامية على العرضيات بمنطقة مكة

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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت اليوم الجمعة أمطار غزيرة مع سحب ركامية على محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

امطار بني سهيم محافظة #العرضيات منطقة #مكه الان

من احمد السهيمي pic.twitter.com/bA6NcSuvKv — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) June 9, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت السحب الممطرة وتساقطت الأمطار بغزارة على العرضيات.

ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، والمنطقة الشرقية.

أمطار رعدية على 8 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتمتد الحالة إلى جازان وعسير والباحة، ومكة والمدينة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية.

عوالق ترابية على الرياض والشرقية

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من جنوب المملكة.

امطار مع حبات البرد سبت شمران ⁧#العرضيات⁩ منطقة ⁧#مكه⁩ الان

من احمد القرني pic.twitter.com/gTP11WZ12b — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) June 8, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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