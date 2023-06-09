الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع سحب ركامية على العرضيات بمنطقة مكة
مجانًا وعن بُعد.. “هدف” يطرح دورات مطلوبة لسوق العمل مع شهادة معتمدة
تنبيه مهم من “تنمية الموارد” بشأن استحقاق دعم حافز لهؤلاء
مبادرة “طريق مكة” تُسهّل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة
شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة على شرق محايل عسير
خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخّصة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع سحب ركامية على العرضيات بمنطقة مكة

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع سحب ركامية على العرضيات بمنطقة مكة

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع سحب ركامية على العرضيات بمنطقة مكة
٠٦:٣٠:٤٨ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت اليوم الجمعة أمطار غزيرة مع سحب ركامية على محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت السحب الممطرة وتساقطت الأمطار بغزارة على العرضيات.

ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، والمنطقة الشرقية.

أمطار رعدية على 8 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتمتد الحالة إلى جازان وعسير والباحة، ومكة والمدينة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية.

عوالق ترابية على الرياض والشرقية

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من جنوب المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة بمكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على 8 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم العرضيات النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
«حقوق الصحابة وآل بيت النبي وأزواجه وفضلهم» في مؤتمر عالمي بالمدينة 13 شعبان

«حقوق الصحابة وآل بيت النبي وأزواجه وفضلهم» في مؤتمر عالمي بالمدينة 13 شعبان

٠٣:٠٩ م، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧
إيران تغيب عن لقاءات «مكافحة الإرهاب» لتورطها في صناعته

إيران تغيب عن لقاءات «مكافحة الإرهاب» لتورطها في صناعته

٠٤:٥١ م، الأحد، ٢١ مايو ٢٠١٧
المحقق الخاص بقضية “شارلي إيبدو” يقتل نفسه

المحقق الخاص بقضية “شارلي إيبدو” يقتل نفسه

٠١:٥١ ص، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
العصيمي يوضح شروط الاحتياج السنوي من الوظائف التعليمية

العصيمي يوضح شروط الاحتياج السنوي من الوظائف التعليمية

٠٣:٠٧ م، الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *