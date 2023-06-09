لأولياء الأمور.. أهم سمات الطفل العنيد و10 طرق للتعامل معه

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العناد عند الأطفال أمر طبيعي، قد يظهر في تعاملهم مع أشياء بسيطة مثل النوم أو الاستحمام أو تناول الطعام، مما قد يتسبب في إرهاق الآباء.

ويعرف العناد بأنه التصميم على فعل شيء ما أو التصرف بطريقة معينة، مما يجعل المرء يتمسك بأفكاره أو سلوكياته أو أفعاله بغض النظر عن الضغط الخارجي لفعل عكس ذلك.

لكن ليس كل طفل عنيدًا، إذ يمكن للأطفال ذوي الإرادة القوية أن يكونوا أذكياء ومبدعين، يطرحون الكثير من الأسئلة، والتي قد تظهر على أنها تمرد. ومن ناحية أخرى، يتمسك الأطفال العنيدون بآرائهم ولايبدون أي استعداد للاستماع إلى ما تقوله.

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سمات الطفل العنيد

وفيما يلي بعض سمات الأطفال العنيدين، وفقًا لموقع (momjunction.com):

-لديهم حاجة ماسة إلى الاعتراف بهم والاستماع إليهم. لذلك قد يسعون إلى جذب انتباهك كثيرًا.

-يصممون على فعل ما يحلو لهم.

-يصاب جميع الأطفال بالغضب، لكن الأطفال العنيدين ينتابهم الغضب في كثير من الأحيان.

-لديهم صفات قيادية قوية – يمكن أن يكونوا “متسلطين” في بعض الأحيان.

-قد تكون إدارة الطفل العنيد صعبة، لكنها ليست كلها سيئة.

تشرح كريستين راشيس، أخصائية علم النفس الإكلينيكي ومحللة السلوك، من جامعة إنديانا هيلث، أن الأطفال الصغار قد يبدون عنيدين لأنهم يخضعون للعديد من التغييرات فيما يتعلق بنموهم، ومقاومتهم هي طريقة لمعرفة ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم فعله.

يمكن أن يكون العناد عند الأطفال سلوكًا وراثيًا أو مكتسبًا بسبب التأثيرات البيئية .

أليسا روبرتس ، عالمة نفس وباحثة متخصصة، تقول: ” العوامل التي يمكن أن تسهم في أن يكون الأطفال عنيدون أو قويون الإرادة هي مرحلة نموهم، ومزاجهم، وأسلوب التربية، والضغوط، والاحتياجات غير الملباة”.

وقد يتطلب التعامل مع الطفل العنيد مزيدًا من الصبر والجهد، حيث ستحتاج إلى متابعة وفهم نمط سلوكه بعناية، مع الأخذ ببعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل معه.

إليك بعض النصائح التي يمكن أن تكون مفيدة أثناء التعامل مع الطفل العنيد:

-الاستماع إليه

التواصل عبارة عن طريق له اتجاهين. إذا كنت تريد أن يستمع طفلك إليك، فعليك أن تكون على استعداد للاستماع إليه أولاً. قد يكون لدى الطفل العنيد آراء قوية ويميل إلى الجدال.

قد يظهر الطفل العنيد التحدي إذا شعرا أنه لا يتم الاستماع له. في معظم الأوقات، عندما يصر على فعل شيء ما أو عدم القيام به، فإن الاستماع إليه وإجراء نقاش مفتوح معه حول ما يزعجه يمكن أن يساعد في حل المشكلة بشكل فعال.

-تواصل معه ولا تجبره

عندما تجبر الطفل على شيء ما، فإنه يميل إلى التمرد ويفعل كل ما لاينبغي عليه فعله. المصطلح الأفضل لتعريف هذا السلوك هو الإرادة المضادة، وهي سمة شائعة لدى الأطفال العنيدين.

على سبيل المثال، لن يساعد إجبار طفلك البالغ من العمر ست سنوات على عدم مشاهدة التلفزيون بعد حلول وقت نومه. بدلاً من ذلك، اجلس معه وأظهر اهتمامًا بما يشاهده. عندما تُظهر اهتمامك، فمن المرجح أن يستجيب لك.

تقول سوزان ستيفلمان في كتابها “الأبوة والأمومة دون صراعات على السلطة”: ” إن إقامة علاقة لا تتزعزع مع الأطفال المتحدين تجعل من السهل التعامل معهم”.

-امنحه خيارات

قد يكون لدى الأطفال العنيدين عقل خاص بهم ولا يحبون دائمًا إخبارهم بما يجب عليهم فعله. عندما تخبر طفلك العنيد البالغ من العمر أربع سنوات بأنه يجب أن يكون في الفراش بحلول التاسعة مساءً، سيرد بـ لا بصوت عالٍ.

قل لطفلك البالغ من العمر خمس سنوات عنيد أن يشتري لعبة اخترتها؛ لن يريد ذلك. امنحه خيارات وليس توجيهات لإفساح المجال للمرونة. بدلاً من إخباره بالذهاب إلى الفراش، اسأله عما إذا كان يريد قراءة قصص ما قبل النوم أ أو ب.

ومع ذلك، فإن الكثير من الخيارات ليست جيدة أيضًا. على سبيل المثال، قد يؤدي مطالبة طفلك باختيار زي واحد من الملابس إلى إصابته بالحيرة. يمكنك تجنب هذه المشكلة عن طريق تقليل الخيارات إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات من الملابس التي اخترتها واطلب من طفلك الاختيار من بينها.

-احتفظ بهدوئك

الصراخ في وجه طفل عنيد سيحول الحديث العادي بين الوالد والطفل إلى مباراة صراخ. قد يأخذ طفلك ردك على أنه دعوة للتشاجر اللفظي، وهذا سيجعل الأمور أسوأ.

الأمر متروك لك لتوجيه الحديث معه إلى نتيجة عملية لأنك شخص بالغ. ساعد طفلك على فهم الحاجة إلى فعل شيء ما أو التصرف بطريقة معينة. افعل ما يلزم للبقاء هادئًا، سواءً من خلال التأمل أو التمرين، أو أي شيء آخر يجعلك تحافظ على الهدوء في المنزل.

-احترمه

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقديم الاحترام والدعم لطفلك:

-اطلب التعاون، ولا تصر على الالتزام بالتوجيهات.

-ضع قواعد متسقة لجميع أطفالك، ولا تكن متساهلاً لمجرد أنك تجد ذلك مناسبًا.

-تعاطف معهم – لا تتجاهل مشاعرهم أو أفكارهم.

-دع أطفالك يفعلون ما في وسعهم لأنفسهم.

-قل ما تقصده وافعل ما تقوله.

-القيادة بالقدوة هي ما يجب عليك اتباعه، لأن أطفالك يراقبونك طوال الوقت، وفقًا لبيتسي براون “أنا لست رئيسك في العمل”.

-العمل معهم

الأطفال العنيدون أو ذوو الإرادة القوية حساسون للغاية لكيفية معاملتهم. لذا كن متيقظًا للنبرة ولغة الجسد والمفردات التي تستخدمها.

عندما يصبحون غير مرتاحين لسلوكك، فإنهم يفعلون ما يرونه أفضل لحماية أنفسهم: يتمردون، ويتحدثون، ويعرضون العدوان.

تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الطفل العنيد يمكن أن يغير طريقة تفاعله معك. بدلاً من إخبارهم بما يجب عليهم فعله، شارك معهم.

استخدم عبارات مثل “لنفعل هذا …” ، “ماذا لو نجرب ذلك …” بدلاً من “أريدك أن تفعل …”.

-التفاوض

في بعض الأحيان، من الضروري التنازل والتفاوض مع أطفالك. ابدأ بطرح بعض الأسئلة مثل ، “ما الذي يزعجك؟” “هل هناك شيء مهم؟” أو “هل تريد أي شيء؟” من أجل حملهم على التحدث، مما يعكس لهم احترام رغباتهم وأنك على استعداد للنظر فيها.

لا يعني التفاوض بالضرورة أنك تستسلم دائمًا لمطالبهم. الأمر كله يتعلق بأن تكون مراعيًا وعمليًا. على سبيل المثال ، قد لا يكون طفلك على استعداد للذهاب إلى الفراش في ساعة محددة. بدلًا من الإصرار، حاول التفاوض بشأن موعد النوم الذي يناسبكما معًا.

-اخلق بيئة ملائمة في المنزل

يتعلم الأطفال من خلال الملاحظة والخبرة، إذا رأوا والديهم يتجادلون طوال الوقت، فسوف يفعلون مثلهم. يمكن أن يؤدي الخلاف الزوجي بين الوالدين إلى بيئة مرهقة في المنزل، مما يؤثر على الحالة المزاجية وسلوك الأطفال.

وفقًا لدراسة، قد يؤدي الخلاف الزوجي إلى الانسحاب الاجتماعي وحتى العدوان عند الأطفال. لذا قبل أن تتوقع أن يتصرف طفلك بطريقة معينة، تأكد من أنك تمارس نموذجًا إيجابيًا يحتذى به.

-فهم وجهة نظر الطفل

لفهم سلوك طفلك العنيد بشكل أفضل، حاول النظر إلى الموقف من وجهة نظره. ضع نفسك مكانه وحاول أن تتخيل ما يجب أن يمر به حتى يتصرف بهذه الطريقة.

كلما زادت معرفتك بطفلك، كان من الأفضل لك التعامل مع طريقته العنيدة. تعاطف مع الطفل حتى دون الاستسلام لمطالبه. يمكنك فهم خيبة أمله أو غضبه أو إحباطه ودعمه دون أن تتخلى عن حزمك.

على سبيل المثال، إذا لم يكن طفلك مستعدًا لأداء واجباته المدرسية، فإنه يشعر بالارتباك تجاه ذلك.

إذا كان طفلك غير قادر على التركيز، فيمكنك المساعدة عن طريق تقسيم الواجب المنزلي إلى مهام أصغر يمكن إكمالها في وقت قصير. يمكنك تضمين فترات راحة قصيرة لمدة دقيقة أو دقيقتين بين المهام لجعل النشاط أقل إرهاقًا بالنسبة له.

-تعزيز السلوك الإيجابي

ستكون هناك أوقات لا تعرف فيها ماذا تفعل مع الأطفال العنيدين للسيطرة على غضبهم وسلوكهم العدواني. ولكن إذا تصرفت دون تفكير، فقد تطور موقفًا سلبيًا تجاه المشكلة وحتى تعزز سلوكهم السلبي عن غير قصد.

على سبيل المثال، قد يقول طفلك “لا!” لكل ما تقوله. فكر في الأمر – هل تقول “لا” كثيرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت تعزز السلوك السلبي بالقدوة.

إحدى الطرق لتغيير ردود فعل طفلك السلبية هي لعبة “نعم” ، وهي استراتيجية ذكية أوصت بها أخصائية الزواج والأسرة سوزان ستيفلمان.

عند لعب هذه اللعبة، يجب أن يقول طفلك “نعم” أو “لا” لكل شيء. أسئلة مثل “أنت تحب الآيس كريم؟” “هل تحب اللعب بألعابك؟”، من المرجح أن تحصل على “نعم” من طفلك. كلما استجاب طفلك بشكل إيجابي، زاد احتمال شعوره بأنه يتم سماعه وتقديره.

كيف تعاقب الطفل العنيد؟

يحتاج الأطفال إلى القواعد والانضباط. يجب أن يعلم أنه ستكون هناك عواقب، جيدة أو سيئة، على أفعاله.

يجب أن تكون العواقب فورية، حتى يتمكن من ربط أفعاله بالنتيجة. يمكن أن يكون تقليل فترات الراحة، أو وقت اللعب، أو وقت مشاهدة التلفزيون، وتكليفه بمهام منزلية، من الطرق القليلة لتأديب الطفل. يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا في العواقب، بناءً على المشكلة.

لكن عليك أن تتذكر أن الفكرة ليست معاقبة الطفل ولكن جعله يدرك أن سلوكه خاطئ.

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