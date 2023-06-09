مجانًا وعن بُعد.. “هدف” يطرح دورات مطلوبة لسوق العمل مع شهادة معتمدة

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 9 دورات تدريبية عن بعد مع شهادات إتمام معتمدة،

وأوضح أن البرنامج يقدم مجموعة هي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:

1- أساسيات الحاسب الآلي

ستتعلم من الدورة: المفاهيم والإجراءات الأساسية لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي في العديد من المجالات.

2- المهارات الرقمية في بيئة العمل

ستتعلم من الدورة: التقنيات الحديثة في إدارة الشركات وحفظ البيانات بشكل آمن وآليات العمل عن بعد بطريقة ذكية.

3- الحوسبة السحابية

ستتعلم من الدورة: أهمية استخدام الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وطرق ربط المستفيد بكل مصادر المعلومات.

4- الأمان والخصوصية في العمل

ستتعلم من الدورة: الأمان والخصوصية في بيئة العمل وأهميتهما وانعكاس ذلك على أدائك وأمانتك وسعادتك الوظيفية.

5- كن مهنياً في حل المشكلات

ستتعلم من الدورة: مهارات حل المشكلات والصعوبات والتحديات في بيئة العمل والتي قد تكون سهلة التجاوز أو صعبة.

6- برنامج العروض التقديمية PowerPoint

ستتعلم من الدورة: طريق وكيفية استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت PowerPoint وإعداد العروض التقديمية.

7- كيفية استخدام LinkedIn بفعالية

ستتعلم من الدورة: نبذة عن برنامج لينكدإن وفوائد استخدامه بالإضافة إلى كيفية بناء ملف شخصي احترافي

8- استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

ستتعلم من الدورة: معرفة التحديثات في استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق التطبيق الفعال في الموارد البشرية.

9- دورة البحث عن وظيفة

ستتعلم من الدورة: المعرفة الكافية حول الأساليب والخطوات والأدوات اللازمة قبل البحث عن وظيفة.

الفئات المستهدفة

– الباحثون عن عمل

– الخريجين والخريجات

– الموظفين

– أصحاب العمل

المميزات

– أهم الدورات المجانية لسوق العمل “عن بُعد”.

– الدورات متاحة لكافة الفئات “لا يوجد متطلبات مسبقة”.

– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التسجيل

1 – للتسجيل في دورة “أساسيات الحاسب الآلي”: اضغط هنا

2 – للتسجيل في دورة “المهارات الرقمية في بيئة العمل”: اضغط هنا

3 – للتسجيل في دورة “الحوسبة السحابية”: اضغط هنا

4 – للتسجيل في دورة “الأمان والخصوصية في العمل”: اضغط هنا

5 – للتسجيل في دورة :كن مهنياً في حل المشكلات”: اضغط هنا

6 – للتسجيل في دورة “برنامج العروض التقديمية PowerPoint”: اضغط هنا

7 – للتسجيل في دورة “كيفية استخدام LinkedIn بفعالية”: اضغط هنا

8 – للتسجيل في دورة “استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية”: اضغط هنا

9 – للتسجيل في دورة “البحث عن وظيفة”: اضغط هنا