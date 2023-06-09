مجانًا وعن بُعد.. “هدف” يطرح دورات مطلوبة لسوق العمل مع شهادة معتمدة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 9 دورات تدريبية عن بعد مع شهادات إتمام معتمدة،
وأوضح أن البرنامج يقدم مجموعة هي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:
1- أساسيات الحاسب الآلي
ستتعلم من الدورة: المفاهيم والإجراءات الأساسية لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي في العديد من المجالات.
2- المهارات الرقمية في بيئة العمل
ستتعلم من الدورة: التقنيات الحديثة في إدارة الشركات وحفظ البيانات بشكل آمن وآليات العمل عن بعد بطريقة ذكية.
3- الحوسبة السحابية
ستتعلم من الدورة: أهمية استخدام الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وطرق ربط المستفيد بكل مصادر المعلومات.
4- الأمان والخصوصية في العمل
ستتعلم من الدورة: الأمان والخصوصية في بيئة العمل وأهميتهما وانعكاس ذلك على أدائك وأمانتك وسعادتك الوظيفية.
5- كن مهنياً في حل المشكلات
ستتعلم من الدورة: مهارات حل المشكلات والصعوبات والتحديات في بيئة العمل والتي قد تكون سهلة التجاوز أو صعبة.
6- برنامج العروض التقديمية PowerPoint
ستتعلم من الدورة: طريق وكيفية استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت PowerPoint وإعداد العروض التقديمية.
7- كيفية استخدام LinkedIn بفعالية
ستتعلم من الدورة: نبذة عن برنامج لينكدإن وفوائد استخدامه بالإضافة إلى كيفية بناء ملف شخصي احترافي
8- استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية
ستتعلم من الدورة: معرفة التحديثات في استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق التطبيق الفعال في الموارد البشرية.
9- دورة البحث عن وظيفة
ستتعلم من الدورة: المعرفة الكافية حول الأساليب والخطوات والأدوات اللازمة قبل البحث عن وظيفة.
الفئات المستهدفة
– الباحثون عن عمل
– الخريجين والخريجات
– الموظفين
– أصحاب العمل
المميزات
– أهم الدورات المجانية لسوق العمل “عن بُعد”.
– الدورات متاحة لكافة الفئات “لا يوجد متطلبات مسبقة”.
– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
طريقة التسجيل
1 – للتسجيل في دورة “أساسيات الحاسب الآلي”: اضغط هنا
2 – للتسجيل في دورة “المهارات الرقمية في بيئة العمل”: اضغط هنا
3 – للتسجيل في دورة “الحوسبة السحابية”: اضغط هنا
4 – للتسجيل في دورة “الأمان والخصوصية في العمل”: اضغط هنا
5 – للتسجيل في دورة :كن مهنياً في حل المشكلات”: اضغط هنا
6 – للتسجيل في دورة “برنامج العروض التقديمية PowerPoint”: اضغط هنا
7 – للتسجيل في دورة “كيفية استخدام LinkedIn بفعالية”: اضغط هنا
8 – للتسجيل في دورة “استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية”: اضغط هنا
9 – للتسجيل في دورة “البحث عن وظيفة”: اضغط هنا