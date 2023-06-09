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مجانًا وعن بُعد.. “هدف” يطرح دورات مطلوبة لسوق العمل مع شهادة معتمدة

مجانًا وعن بُعد.. “هدف” يطرح دورات مطلوبة لسوق العمل مع شهادة معتمدة

مجانًا وعن بُعد.. “هدف” يطرح دورات مطلوبة لسوق العمل مع شهادة معتمدة
٠٦:٣٠:٣٧ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 9 دورات تدريبية عن بعد مع شهادات إتمام معتمدة،

وأوضح أن البرنامج يقدم مجموعة هي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:

1- أساسيات الحاسب الآلي

ستتعلم من الدورة: المفاهيم والإجراءات الأساسية لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي في العديد من المجالات.

2- المهارات الرقمية في بيئة العمل

ستتعلم من الدورة: التقنيات الحديثة في إدارة الشركات وحفظ البيانات بشكل آمن وآليات العمل عن بعد بطريقة ذكية.

3- الحوسبة السحابية

ستتعلم من الدورة: أهمية استخدام الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وطرق ربط المستفيد بكل مصادر المعلومات.

4- الأمان والخصوصية في العمل

ستتعلم من الدورة: الأمان والخصوصية في بيئة العمل وأهميتهما وانعكاس ذلك على أدائك وأمانتك وسعادتك الوظيفية.

5- كن مهنياً في حل المشكلات

ستتعلم من الدورة: مهارات حل المشكلات والصعوبات والتحديات في بيئة العمل والتي قد تكون سهلة التجاوز أو صعبة.

6- برنامج العروض التقديمية PowerPoint

ستتعلم من الدورة: طريق وكيفية استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت PowerPoint وإعداد العروض التقديمية.

7- كيفية استخدام LinkedIn بفعالية

ستتعلم من الدورة: نبذة عن برنامج لينكدإن وفوائد استخدامه بالإضافة إلى كيفية بناء ملف شخصي احترافي

8- استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

ستتعلم من الدورة: معرفة التحديثات في استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق التطبيق الفعال في الموارد البشرية.

9- دورة البحث عن وظيفة

ستتعلم من الدورة: المعرفة الكافية حول الأساليب والخطوات والأدوات اللازمة قبل البحث عن وظيفة.

الفئات المستهدفة

– الباحثون عن عمل

– الخريجين والخريجات

– الموظفين

– أصحاب العمل

المميزات

– أهم الدورات المجانية لسوق العمل “عن بُعد”.

– الدورات متاحة لكافة الفئات “لا يوجد متطلبات مسبقة”.

– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التسجيل

1 – للتسجيل في دورة “أساسيات الحاسب الآلي”: اضغط هنا

2 – للتسجيل في دورة “المهارات الرقمية في بيئة العمل”: اضغط هنا

3 – للتسجيل في دورة “الحوسبة السحابية”: اضغط هنا

4 – للتسجيل في دورة “الأمان والخصوصية في العمل”: اضغط هنا

5 – للتسجيل في دورة :كن مهنياً في حل المشكلات”: اضغط هنا

6 – للتسجيل في دورة “برنامج العروض التقديمية PowerPoint”: اضغط هنا

7 – للتسجيل في دورة “كيفية استخدام LinkedIn بفعالية”: اضغط هنا

8 – للتسجيل في دورة “استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية”: اضغط هنا

9 – للتسجيل في دورة “البحث عن وظيفة”: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية الباحثين عن عمل الدورات المجانية تدريب الموظفين دورات تدريبية دورات عن بعد شهادات إتمام معتمدة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

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