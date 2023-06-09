مبادرة “طريق مكة” تُسهّل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

استقبلت مبادرة “طريق مكة” في مطار إسطنبول، اليوم الجمعة، دفعة من حجاج جمهورية تركيا.

إنهاء إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم بلدهم

حيث أنهت إجراءات دخولهم إلى المملكة بالمطار قبل صعودهم سلم الطائرة المغادرة بهم إلى الديار المقدسة.

وتعد مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم.

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خطوات إنهاء إجراءات الحجاج

وتتضمن خطوات إنهاء إجراءات الحجاج القادمين عبر “مبادرة مكة”:

– إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية.

– إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية.

– ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

– انتقال الحجاج عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة.

– تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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