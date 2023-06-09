شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة على شرق محايل عسير

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول شرق محافظة محايل في منطقة عسير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداوله على حساب طقس عبر منصة تويتر لـ ابونايف البارقي ، كيف تعرضت شرف محايل عسير لأمطار غزيرة مع رياح نشطة وجريان للسيول.

ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، والمنطقة الشرقية.

📍فيديو

عاصفة امطار غزيرة

شرق #محايل_عسير

الجمعة ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

9 يونيو 2023م

من | ابونايف البارقي

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. pic.twitter.com/ZPKjUwzyrZ — طقس (@tqqs) June 9, 2023

أمطار رعدية على 8 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتمتد الحالة إلى جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

عوالق ترابية على الرياض والشرقية

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض وأجزاء من جنوب المملكة.

📍فيديو

امطار #رجال_ألمع

بمنطقة #عسير

الجمعة ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

9 يونيو 2023م

من | ماجد القحطاني

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. pic.twitter.com/tclVT4rHkM — طقس (@tqqs) June 9, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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