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شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة على شرق محايل عسير
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شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة على شرق محايل عسير

شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة على شرق محايل عسير

شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة على شرق محايل عسير
٠٥:٥٧:٥٨ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول شرق محافظة محايل في منطقة عسير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداوله على حساب طقس عبر منصة تويتر لـ ابونايف البارقي ، كيف تعرضت شرف محايل عسير لأمطار غزيرة مع رياح نشطة وجريان للسيول.

ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، والمنطقة الشرقية.

أمطار رعدية على 8 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتمتد الحالة إلى جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

عوالق ترابية على الرياض والشرقية

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض وأجزاء من جنوب المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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