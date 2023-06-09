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خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخّصة

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خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخّصة

خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخّصة

خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخّصة
٠٥:٤٨:٠٦ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الجمعة، خطوات الاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخصة.

خطوات للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخصة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من الاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخصة، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – ادخل على الرابط المباشر لتنفيذ الخدمة.

2 – حدد متطلبات البحث عن منشآت الحج.

3 – ادخل تصريح منشأة الحج.

4 – ادخل اسم منشأة الحج.

5 – حدد المدينة.

6 – حدد نوع البرنامج.

7 – انقر على “إرسال” لإظهار النتائج.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية حجاج الداخل خدمة اليوم شركات الحج شركات الحج المرخصة وزارة الحج والعمرة

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