الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه مهم من “تنمية الموارد” بشأن استحقاق دعم حافز لهؤلاء
مبادرة “طريق مكة” تُسهّل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة
شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة على شرق محايل عسير
خدمة اليوم.. 7 خطوات للاستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخّصة
اليورو يسجل 4.04.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
توضيح مهم من “سكني” بخصوص دعم الـ150 ألف ريال.. التفاصيل

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تنبيه مهم من “تنمية الموارد” بشأن استحقاق دعم حافز لهؤلاء

تنبيه مهم من “تنمية الموارد” بشأن استحقاق دعم حافز لهؤلاء

تنبيه مهم من “تنمية الموارد” بشأن استحقاق دعم حافز لهؤلاء
٠٦:٠١:٢٩ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال صندوق تنمية الموارد البشرية، إن الحصول على الضمان الاجتماعي يحرم من استحقاق دعمٍ حافز.

وأضاف الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية، ردًا على استفسار حول ما إذا كان الضمان يؤثر على حافز؟

إنه “بحسب شروط الأهلية ببرنامج إعانة البحث عن عمل، من يُصرف له معاش من الضمان الاجتماعي أو مسجل كتابع لرب أسرة يعتبر غير مؤهل للبرنامج”.

وتابع: “وبشأن تأثير البرنامج على الضمان الاجتماعي نأمل التواصل مع الجهة المختصة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)”.

وأوضح “هدف” في تغريدة منفصلة: “يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري أو عائد من تجارة) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة)”.

اقرأ أيضًا:

قبل صرف دفعة يونيو.. توضيح مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز

برنامج حافز

ويعمل برنامج حافز على تقديم الدعم للشباب، من خلال تقديم مبلغ مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرًا؛ لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي، وفقًا لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل.

ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل.

حيث إن الهدف الأساسي من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة، وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول الاستفادة من حافز الاستدامة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الضمان الاجتماعي دعم حافز صندوق تنمية الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
هيئة كبار العلماء: نشكر الله على تجاوز جائحة كورونا

هيئة كبار العلماء: نشكر الله على تجاوز جائحة كورونا

٠٢:٢١ م، الأحد، ١٤ مايو ٢٠٢٣
متى يؤثر تحديث البيانات على صرف الدعم؟.. حساب المواطن يُجيب

متى يؤثر تحديث البيانات على صرف الدعم؟.. حساب المواطن يُجيب

١٢:٤٢ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
مجلس الوزراء يعقد الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م)

مجلس الوزراء يعقد الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م)

٠٨:٠٦ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
السلطات الكورية تحقق في وفاة سعودي داخل استراحة

السلطات الكورية تحقق في وفاة سعودي داخل استراحة

٠٨:٠٢ ص، الثلاثاء، ٠٥ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *