تنبيه مهم من “تنمية الموارد” بشأن استحقاق دعم حافز لهؤلاء

تواصل – فريق التحرير:

قال صندوق تنمية الموارد البشرية، إن الحصول على الضمان الاجتماعي يحرم من استحقاق دعمٍ حافز.

وأضاف الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية، ردًا على استفسار حول ما إذا كان الضمان يؤثر على حافز؟

إنه “بحسب شروط الأهلية ببرنامج إعانة البحث عن عمل، من يُصرف له معاش من الضمان الاجتماعي أو مسجل كتابع لرب أسرة يعتبر غير مؤهل للبرنامج”.

وتابع: “وبشأن تأثير البرنامج على الضمان الاجتماعي نأمل التواصل مع الجهة المختصة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)”.

وأوضح “هدف” في تغريدة منفصلة: “يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري أو عائد من تجارة) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة)”.

أهلا بك ، أشواق

يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50 % من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة) + إجمالي الدخل غير المكتسب ( الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة )

،، شاكرين لك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) June 9, 2023

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برنامج حافز

ويعمل برنامج حافز على تقديم الدعم للشباب، من خلال تقديم مبلغ مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرًا؛ لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي، وفقًا لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل.

ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل.

حيث إن الهدف الأساسي من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة، وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.

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