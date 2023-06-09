اليورو يسجل 4.04.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04.

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.72

فرنك سويسري 4.16

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.12

وخلال الفترة الماضية ، شهدت أسعار الدولار تذبذبًا أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بقرارات رفع الفائدة.

والدولار شديد الحساسية تجاه تلك القرارات التي تؤثر في سعره وبالتبعية تؤثر في باقي العملات.