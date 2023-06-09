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بالتفاصيل.. الداخلية: كاميرات المراقبة ستغطي هذه الأماكن والمنشآت
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التفاصيل كاملة.. الداخلية تعلن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

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بالتفاصيل.. الداخلية: كاميرات المراقبة ستغطي هذه الأماكن والمنشآت

بالتفاصيل.. الداخلية: كاميرات المراقبة ستغطي هذه الأماكن والمنشآت

بالتفاصيل.. الداخلية: كاميرات المراقبة ستغطي هذه الأماكن والمنشآت
٠٤:٥٨:٠١ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن المواقع التي يشملها نظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، على أن يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية:

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التفاصيل كاملة.. الداخلية تعلن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

الأماكن التي تغطيها كاميرات المراقبة

أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ب- المخازن والمستودعات.

ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.

د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

هـ- أجهزة الصراف الآلي.

و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.

ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.

ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.

ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.

ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.

ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.

م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.

ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها.

س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها.

ع- السلالم والسلالم الكهربائية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.

ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسة والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.

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