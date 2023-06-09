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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 207 ريالات
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 207 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 207 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 207 ريالات
٠٤:٥٦:٣٧ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في أسواق المملكة، مقارنة بما كما كانت عليه أمس الخميس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.79 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 217.06 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 207.20 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.60، وعيار 14 بـ 138.13، وعيار 12 سجل 118.40 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7364 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1658 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.793 ريال.

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أسعار الذهب أمس 

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.75 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.19 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.41 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.06، وعيار 14 بـ 136.94، وعيار 12 سجل 117.37 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7301 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1643 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234.749 ريال.

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