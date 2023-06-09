قوات الاحتلال تعتدي على مسيرتين مناهضتين للاستيطان في الضفة الغربية

تواصل – واس:

أصابت قوات الاحتلال الصهيوني، 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بعد الاعتداء على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني وعدد من المتضامنين الأجانب، منددة بجرائم قوات الاحتلال الصهيونية.

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استخدام الرصاص المعدني

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت.

وأضاف أن ذلك أدى لوقوع 3 إصابات بين صفوف الشبان، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، تمت معالجتهم كلهم ميدانيًا.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام البلدة بأعداد كبيرة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي.

فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة وزجاجات الطلاء وأفشلوا كمينًا نصبه الجنود بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات.

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مسيرة مناهضة للاستيطان

وفي السياق نفسه، أصابت قوات الاحتلال العشرات من الفلسطينيين اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة مناهضة للاستيطان، تم تنظيمها في قرية بيت دجن بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

كما أصيب 13 فلسطينياً بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية صوب الفلسطينيين في قرية بيت دجن، فيما تعرض عدد آخر للضرب.

وفي القدس المحتلة، تمكن نحو 55 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من الحواجز والإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة المفروضة على مداخل القدس وبوابات الأقصى، فيما منعت قوات الاحتلال العشرات من دخوله.

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