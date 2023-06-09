تنبيه من هيئة النقل لمالكي سيارات الأجرة

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ناشدت الهيئة العامة للنقل، مالكي سيارات الأجرة، الالتزام بتوفير خدمات ذات كفاءة وجودة عالية لخدمة حجاج بيت الله.

6 متطلبات

وقالت إنه يجب التزام سيارات الأجرة بتأمين ما يلي:

1- أسطول سيارات حديث.

2- قيمة أجرة محددة.

3- وسائل دفع إلكترونية.

4- تتبع مسارات الرحلة.

5- العناية بالنظافة الداخلية والخارجية للسيارة.

6- زي موحد للسائقين.

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لأداء المناسك بسهولة ويسر.. كيف تزيد لياقتك البدنية قبل الحج؟

في سياق متصل، يتطلب أداء مناسك الحج، قدرًا كبيرًا من الجهد لإتمامها على النحو المراد، وهو ما يتطب الاستعداد البدني قبل الذهاب إلى الأراضي المقدسة، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة.

ونشرت مدينة الملك سلمان الطبية، “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر” يوضح للحاج كيف يزيد من لياقته البدنية قبل الحج.

الفوائد

– القيام بالمناسك على أكمل وجه.

-بقدرة صحية أفضل.

-بمجهود أقل.

ممارسة الرياضة

-من 20 إلى 60 دقيقة باليوم.

-ممارسة التمارين الهوائية، مثل:ركوب الدراجة، والسباحة.

-التدرج في بذل المجهود.

-لباس رياضي وحذاء مناسب.

-تمارين الإطالة للعضلات.

التغذية

-نظام غذائي صحي.

-شرب السوائل.

-الراحة الكافية.

-الرياضة بعد الوجبة بساعتين.