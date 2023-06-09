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توضيح مهم من “سكني” بخصوص دعم الـ150 ألف ريال.. التفاصيل
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توضيح مهم من “سكني” بخصوص دعم الـ150 ألف ريال.. التفاصيل

توضيح مهم من “سكني” بخصوص دعم الـ150 ألف ريال.. التفاصيل

توضيح مهم من “سكني” بخصوص دعم الـ150 ألف ريال.. التفاصيل
٠٥:٠٣:٢٩ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني عن طريقة التقديم على الدعم المقدم لمرة واحدة بقيمة 150 ألف ريال.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين: “يقدم برنامج سكني مجموعة من الحلول التمويلية المتنوعة، ويمكن اختيار الدعم المناسب لك سواء كان دعمًا ماليًا يقدم بشكل شهري”..

وتابعت: “أو اختيار أحد باقات الدعم السكني كدعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف ريال، ويحدد حسب صافي الدخل”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، وفق الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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