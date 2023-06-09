“النمر” يوجّه بـ 5 نصائح لمواجهة “الحر الشديد”.. ويحذر من هذا الأمر

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، بالإكثار من تناول السوائل الباردة هذه الفترة التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

كما وجه “النمر” – عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – عدة نصائح أخرى وهي كالتالي:

‏نصائح طبية في هذه الأجواء

1.أكثر من شرب السوائل البارده وتناول الفواكه الغنيه بالسوائل.

2.ابتعد عن الخروج والمشاوير في ذروة حرارة الشمس وان كان لابد فعليك”بالشمسيه”.

3.البس ملابس فضفاضة فاتحة الألوان.

4.لاتترك طفلاً أبدا في سيارة لوحده ولو”دقيقتين”!!

5. الاستحمام يوميًا والاهتمام بنظافة الجلد.

تحذير لثلاث فئات

في وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، ثلاث فئات من خطر التعرض لضربات الشمس.

وكتب النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”: هؤلاء انتبهوا عليهم في الصيف من ضربة الشمس:

*فوق سن الخمسين

*مريض القلب/السكري

*من يستخدم أدوية تمنع التعرق:

النفسيه/البروستات/مدرات البول.

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متى تحدث ضربة الشمس؟

وتحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة ولاتستطيع تبريد الحرارة.

ويمكن أن تصبح مهددة للحياة لأنها تُسبب تلفًا في الدماغ وبقية الأعضاء الحيوية في الجسم.

وقد تحدث نتيجة ممارسة نشاط شاق في الحر أو البقاء في مكان حار لفترة طويلة.

وتحدث ضربة الشمس دون وجود أي مرض مرتبط بالقلب من قبل، مثل الإنهاك الحراري، وتشمل علامات ضربة الحرارة وأعراضها ما يلي:

-حُمى تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر.

-تغيرات في الحالة النفسية أو السلوك، مثل التشوش أو الهياج أو تداخُل الكلام.

-سخونة الجلد أو جفافه، أو التعرق الشديد.

-الغثيان والقيء.

-احمرار الجلد.

-سرعة النبض.

-سرعة التنفس.

-الصداع.

-الإغماء.

-نوبات تشنجية.

-الغيبوبة.