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“بوتين” يعلن بدء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.. ويحدد هذا الموعد
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“بوتين” يعلن بدء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.. ويحدد هذا الموعد

“بوتين” يعلن بدء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.. ويحدد هذا الموعد

“بوتين” يعلن بدء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.. ويحدد هذا الموعد
٠٣:٤٠:١٨ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، البدء في نشر أسلحة نووية في روسيا في 7 أو 8 يوليو.

كان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أعلن أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس.

وقال لوكاشينكو ردًا على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تليجرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن “نقل الأسلحة النووية بدأ”.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في 25 مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.

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انتقادات دولية

وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول الغربية.

وكان الرئيس الروسي قد لوّح منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022 لإمكانية استخدامه السلاح النووي.

وفي إبريل الماضي، أعلنت روسيا أنها باشرت في تدريب العسكريين البيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية “تكتيكية”.

وسبق أن أعلن بوتين أنه تم تجهيز عشر طائرات في بيلاروسيا لاستخدام أسلحة مماثلة، لافتًا إلى أن مستودعًا خاصًا سيتم إنجازه بحلول الأول من يوليو القادم.

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الكلمات الدلالية:
الأسلحة النووية بيلاروسيا روسيا نشر أسلحة نووية

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