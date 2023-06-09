استشهاد فلسطينيين اثنين في غزة والضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، الشهر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المسن إسماعيل عياد استشهد متأثرًا بجروحه، إثر غارة صهيونية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة، خلال التصعيد الصهيوني الأخير على القطاع.

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استشهاد فلسطيني في رام الله

كما استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، على حاجز عسكري، غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فلسطينيًا استشهد بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال الصهيوني المتواجدة على حاجز رنتيس العسكري، واحتجزت جثمانه، وذلك في إطار عمليات القتل المستمرة، التي ينفذها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

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161 شهيدًا فلسطينيًا

وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 161 شهيدًا.

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