شاهد.. شاب يفاجئ عاملاً بالاحتفال بمولوده على طريقته الخاصة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة احتفال شاب بمولود لعامل لديه بإحضار “تورتة” ووضع صورة الابن عليها.

ويظهر في الفيديو العامل وهو يحتضن الشاب ومجموعة أخرى من الحاضرين بعد أن احتفلوا بمولود ابنه.

كما تم وضع القهوة وتوزيعها في مكان جلوس الأشخاص ليحتسي كل منهم قهوته ويأكل قطعة التورتة.

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لقطة إنسانية

وأيضًا في لقطة أخرى وفي بادرة إنسانية احتفل منسوبو إحدى المدارس الحكومية في المدينة المنورة بعامل نظافة يعمل في المدرسة منذ سنوات.

وذلك بعد أن رزق بمولوده الأول بعد مضي أكثر من 12 سنة من الزواج.

وقد ارتسمت مشاعر الفرح والسرور على محيا العامل وعلى جميع من حضر الاحتفالية، كما قُدمت له هدايا بهذه المناسبة.

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في سياق آخر، لا يزال البعض تسيطر عليه عادات الجاهلية والتي حذر منها القرآن الكريم :”وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم”.

عراقي ينهي حياة رضيعة

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية، فقد تجرد أب عراقي من مشاعره وقام بقتل طفلته صاحبة الشهرين من عمرها فقط، وذلك لأنه أراد صبيًا.

وأوضحت أنه انتهى به الأمر سجينًا بعدما قتلها أمس الأربعاء في الموصل، مركز محافظة نينوى.

ونقلت عن مصدر أمني أن الأب القاتل بات في قبضة السلطات، لافتًا إلى أنه قتل ابنته لأن زوجته لا تنجب إلا البنات.

وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقًا في الحادث، الذي أثار ضجة واسعة في العراق وسط مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضده.