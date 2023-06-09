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تفاصيل الهدنة الجديدة في السودان لمدة 24 ساعة
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تفاصيل الهدنة الجديدة في السودان لمدة 24 ساعة

تفاصيل الهدنة الجديدة في السودان لمدة 24 ساعة

تفاصيل الهدنة الجديدة في السودان لمدة 24 ساعة
٠٨:٢٤:١٦ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المملكة والولايات المتحدة توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.

ويبدأ سريان الهدنة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح غد السبت بتوقيت الخرطوم، وفق ما أفادت وزراة الخارجية في بيان.

وسيلزم الطرفان بموجب الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

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تفاصيل اتفاق الهدنة

واتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأضاف البيان، إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يتشاركان مع الشعب السوداني في حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدنة السابقة.

وتابع: “وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة.

وأشار البيان إلى أنه وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة”.

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