مخبأة في شاحنات.. إحباط محاولتي تهريب 466 ألف حبة كبتاجون (فيديو)

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 466.326 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنات قَدِمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط تهريب 365.166 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات في مخابئ أُعدت لغرض التهريب داخل أجزاء متفرقة من الشاحنة.

وأضافت أنها تمكنت في ذات المنفذ، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 101.160 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل أرضية السرير الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

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القبض على المتورطين

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وهما شخصان.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها:

على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)

أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa

والرقم الدولي (00966114208417).

وأشارت إلى تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​

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