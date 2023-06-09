الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يُحذّران من مستهدفي الأوطان وغياب الحوار عن البيوت
استشهاد فلسطينيين اثنين في غزة والضفة الغربية
شاهد.. شاب يفاجئ عاملاً بالاحتفال بمولوده على طريقته الخاصة (فيديو)
مخبأة في شاحنات.. إحباط محاولتي تهريب 466 ألف حبة كبتاجون (فيديو)
خطيب المسجد الحرام: التطرف والعصبية خطر محدق بالمجتمعات (فيديو)
يوافق إجازة عيد الأضحى.. توضيح عاجل من “سكني” بخصوص موعد صرف الدعم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

خطيب المسجد الحرام: التطرف والعصبية خطر محدق بالمجتمعات (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: التطرف والعصبية خطر محدق بالمجتمعات (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: التطرف والعصبية خطر محدق بالمجتمعات (فيديو)
٠٢:٣٦:٣١ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس، إن التطرف بأنواعه والعصبية  خطر محدق بالمجتمعات.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: “لا تقف خطورة استهداف الأوطان والمجتمعات على الانحراف في التعاليم الشرعية فحسب بل تتعداها للفكر والتطبيق”.

اقرأ أيضًا:

خطيب المسجد الحرام: كشف أسرار العلاقات الزوجية يفسد الأسر (فيديو)

الأفكار المتطرفة جرائم تهدد الأوطان

وتابع: “هنا يكمن الخطر المحدق بالمجتمع خاصة أمنه وشبابه، فحينما تتعمق الأفكار المتطرفة أو المنحلة تتحول إلى جرائم تهدد الأوطان وتجعل منها وقودًا للإرهاب تعمل على زعزعة الأمن وخلخلة النسيج المجتمعي”.

 اقرأ أيضًا:

خطيب المسجد الحرام: تقربوا لربكم بالطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المسجد الحرام المملكة خطيب المسجد الحرام

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. ابنة مليونير أوكراني تُخَلِّف 11 ضحية تحت عجلات سيارتها

بالفيديو.. ابنة مليونير أوكراني تُخَلِّف 11 ضحية تحت عجلات سيارتها

١٠:٥٣ ص، الأحد، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧
إعلاميات يكسرن «ممانعة الدعاة» في التلفاز.. ويناقشن بزي متحرر

إعلاميات يكسرن «ممانعة الدعاة» في التلفاز.. ويناقشن بزي متحرر

١٠:٢٣ ص، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠١١
مفاجأة.. ماذا وجد العلماء في أمعاء «النحل آكل اللحوم»؟

مفاجأة.. ماذا وجد العلماء في أمعاء «النحل آكل اللحوم»؟

٠٧:١٨ م، الأربعاء، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
13 طائرة تختفي “مؤقتًا” عن رادارات دول أوروبية

13 طائرة تختفي “مؤقتًا” عن رادارات دول أوروبية

٠٧:٢٧ م، الجمعة، ١٣ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *