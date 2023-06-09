خطيب المسجد الحرام: التطرف والعصبية خطر محدق بالمجتمعات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس، إن التطرف بأنواعه والعصبية خطر محدق بالمجتمعات.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: “لا تقف خطورة استهداف الأوطان والمجتمعات على الانحراف في التعاليم الشرعية فحسب بل تتعداها للفكر والتطبيق”.

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الأفكار المتطرفة جرائم تهدد الأوطان

وتابع: “هنا يكمن الخطر المحدق بالمجتمع خاصة أمنه وشبابه، فحينما تتعمق الأفكار المتطرفة أو المنحلة تتحول إلى جرائم تهدد الأوطان وتجعل منها وقودًا للإرهاب تعمل على زعزعة الأمن وخلخلة النسيج المجتمعي”.

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