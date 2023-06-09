خطيب المسجد النبوي: الرياء يقتلع الأعمال الصالحة من جذورها (فيديو)

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قال خطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالباري الثبيتي، إن من الغبن أن يعمل الإنسان أعمالًا صالحة فيسمح للرياء أن يتسلل إليها ويقتلع أجرها وثوابها من الجذور، ويجعلها هباءً منثورًا.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: “لقد نالت مكة وبيت الله الحرام نصيبًا وافرًا من دعوات خليل الله إبراهيم عليه السلام رفعت شأنها وأعلت مقامها وهيأتها لأمر عظيم: “رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ”.

دعوة الخليل إبراهيم

وتابع: “دعوة تجاوزت السحب والأفلاك وأقطار السموات واستقرت عند مليك مقتدر، فهذه الأفئدة تهفو قلب الأجساد، والأشواق تسبق الخطوات، تتقاطر الجموع من كل حدب وصوب، بحب يهون كل مشقة، ولذة تذيب كل عقبة، في ملتقى إسلامي لانظير له، الفوارق تلاشت، والعنصريات ذابت، والأجناس تلاقت، والألسن تنوع على لغاتها تلهج بلغة واحدة إلى رب واحد: لبيك اللهم لبيك”.

وأردف خطيب المسجد النبوي، قائلاً: “وحتى يحقق هذا الجمع المبارك مقصده، ويؤدي نسكه، دعا النبي الكريم إبراهيم الخليل ربه، “رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ”. فاستجاب الله دعاءه”.

#المسجد_النبوي | فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي: من الغبن أن يعمل الإنسان أعمالًا صالحة فيسمح للرياء أن يتسلل إليها ويقتلع أجرها وثوابها من الجذور، ويجعلها هباءًا منثورا. #يوم_الجمعة pic.twitter.com/5ToQ06CyVM — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) June 9, 2023

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