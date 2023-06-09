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“السديس”: البعد عن الاعتدال والوسطية أخطر ما يستهدف الوطن (فيديو)
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“السديس”: البعد عن الاعتدال والوسطية أخطر ما يستهدف الوطن (فيديو)

“السديس”: البعد عن الاعتدال والوسطية أخطر ما يستهدف الوطن (فيديو)

“السديس”: البعد عن الاعتدال والوسطية أخطر ما يستهدف الوطن (فيديو)
٠١:٤٤:٤٤ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال عبد الرحمن السديس ، خطيب المسجد الحرام، إن البعد عن الاعتدال والوسطية أخطر ما يستهدف الأوطان والمجتمعات.

وأضاف “السديس” في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “تماسك المجتمعات واستقرارها وتلاحم أطيافها أمام الأزمات والتحديات مطلب أولى النهى والطموحات”.

وتابع: “لا تخلو أمة من الأمم من عدو حاسد أو متربص حاقد فذلك سنن لاحد أزلي ثاقب من شواهده عداوة أبليس لآدم”.

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة جهودها في ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى (10) لغات عالمية.

ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام:

وتأتي الترجمة عبر نخبة من المترجمين المؤهلين علمياً وعملياً لتأدية مهام الترجمة الرقمية والميدانية لضمان شمولية خدمات الترجمة لكافة المستفيدين من الناطقين بغير العربية حول العالم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي بأن خطبة الجمعة تترجم عبر (10) لغات عالمية هي (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والفارسي، والتركي، والملايو، والروسي، والصيني، والبنغالي، والهوسا).

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خطبة الجمعة بالمسجد الحرام تترجم  إلى 10 لغات عالمية

الكلمات الدلالية:
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