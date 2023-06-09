الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“السديس”: البعد عن الاعتدال والوسطية أخطر ما يستهدف الوطن (فيديو)
قبل يومين من صرف الدعم.. إنذار شديد اللهجة من حساب المواطن للبنوك
استشاري: 6 طرق للتخلص من جفاف العين (فيديو)
في هذا اليوم.. الانطلاق الأول لـ”طيران الرياض” بسماء المملكة
«الحربي»: لكل من يستخدم أندرويد يجب تفعيل هذه الميزة
بعد التحديثات الجديدة.. تعرف على سعر جيب “رانجلر” 2024 بالمملكة

الرئيسية

 /

محليات

 /

استشاري: 6 طرق للتخلص من جفاف العين (فيديو)

استشاري: 6 طرق للتخلص من جفاف العين (فيديو)

استشاري: 6 طرق للتخلص من جفاف العين (فيديو)
١٢:٤٩:١١ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

جفاف العين هو ظرف صحي شائع يُصيب العين عندما لا تستطيع العين تأمين الترطيب الكافي للعين، ويُمكن بسبب ذلك أن تكون الدموع غير كافية أو غير مستقرة مما يُؤدي في النهاية إلى التهاب العين أو تلف الغشاء المغطي للعين.

6 طرق للتخلص من جفاف العين

وهذه ستة طرق لتخلص من جفاف العين بكل سهولة، وفقًا للدكتور عمرو العاص:

عمل كمادات مياه دافئة

القيام بعمل كمادات مياه دافئة على العين لمدة خمس دقائق ونكرر هذه الكمادات ثلاث مرات في اليوم.

عمل مساج للجفون

سواء الجفن العلوي أو الجفن السفلي لمدة نصف دقيقة، ونكرر هذه الحاجة ثلاث مرات في اليوم.

استخدام القطرات المرطبة

القطرات المرطبة لها تأثير كبير في ترطيب العين، وإذا كنت تشكو من تحسس من المادة الحافظة الموجودة داخل القطرة، فاستبدلوا القطرات المرطبة بالقطرات الخالية من المواد الحافظة، هذه عبارة عن أمبولات تنقطها في عيونك الاثنين ثم ترميها.

عمل تمارين الترميش

نغمض عيوننا بقوة لمدة 5 ثواني ونفتحها ونكرر هذه الحاجة لمدة نصف دقيقة ونكررها 3 مرات في اليوم.

استخدام مكملَيْن غذائيين

استخدم مكملين غذائيين اثنين، ليساعدوك في التخلص من جفاف العين، وهما أوميجا 3 وفيتامين A.

وهذان المكملين مفيدان لصحة العين وصحة شبكية العين، ويساعدان الغدد لإفراز الدموع بصورة جيدة جدًا.

البيئة المحيطة بيننا

ابتعدوا عن الأماكن التي تجفف الأشياء، سواء المروحة أو الشمس أو الهواء المباشر على العين.

وعند الجلوس في جو رطب عليك أن تبتعد عن الهواء المقابل للعين، وعند قيادة سيارتك لا تفتح شباك السيارة حتى تتجنب دخول الهواء في العين.

واحذر أن يكون هواء تكييف السيارة مواجهًا لعينك مباشرة، حيث إن كل ما سبق يسبب جفاف العين.

الكلمات الدلالية:
6 طرق للتخلص من جفاف العين التهاب العين الدموع القطرات المرطبة تمارين الترميش جفاف العين كمادات مياه دافئة مساج للجفون

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة شاب أثناء سجوده في صلاة الجمعة بالقطيف.. وآخر ما كتب: “المقابر ليس مكتوب عليها للكبار فقط”

وفاة شاب أثناء سجوده في صلاة الجمعة بالقطيف.. وآخر ما كتب: “المقابر ليس مكتوب عليها للكبار فقط”

١١:٤٣ ص، السبت، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٣
تعليم الطائف يُعلن أسماء المعلمين المرشحين للإيفاد الداخلي

تعليم الطائف يُعلن أسماء المعلمين المرشحين للإيفاد الداخلي

١٢:٣٩ م، الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠١٥
“الثقافة والإعلام”: أنظمة لضبط “تويتر” للحدِّ من التجاوزات.. قريباً

“الثقافة والإعلام”: أنظمة لضبط “تويتر” للحدِّ من التجاوزات.. قريباً

٠٩:١٢ ص، الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠١٥
100 بطاقة وصف وظيفي تتيحها البوابة السعودية للموارد البشرية للممارسين والمختصين

100 بطاقة وصف وظيفي تتيحها البوابة السعودية للموارد البشرية للممارسين والمختصين

١٢:٤٨ ص، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *