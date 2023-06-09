استشاري: 6 طرق للتخلص من جفاف العين (فيديو)

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جفاف العين هو ظرف صحي شائع يُصيب العين عندما لا تستطيع العين تأمين الترطيب الكافي للعين، ويُمكن بسبب ذلك أن تكون الدموع غير كافية أو غير مستقرة مما يُؤدي في النهاية إلى التهاب العين أو تلف الغشاء المغطي للعين.

6 طرق للتخلص من جفاف العين

وهذه ستة طرق لتخلص من جفاف العين بكل سهولة، وفقًا للدكتور عمرو العاص:

عمل كمادات مياه دافئة

القيام بعمل كمادات مياه دافئة على العين لمدة خمس دقائق ونكرر هذه الكمادات ثلاث مرات في اليوم.

عمل مساج للجفون

سواء الجفن العلوي أو الجفن السفلي لمدة نصف دقيقة، ونكرر هذه الحاجة ثلاث مرات في اليوم.

استخدام القطرات المرطبة

القطرات المرطبة لها تأثير كبير في ترطيب العين، وإذا كنت تشكو من تحسس من المادة الحافظة الموجودة داخل القطرة، فاستبدلوا القطرات المرطبة بالقطرات الخالية من المواد الحافظة، هذه عبارة عن أمبولات تنقطها في عيونك الاثنين ثم ترميها.

عمل تمارين الترميش

نغمض عيوننا بقوة لمدة 5 ثواني ونفتحها ونكرر هذه الحاجة لمدة نصف دقيقة ونكررها 3 مرات في اليوم.

استخدام مكملَيْن غذائيين

استخدم مكملين غذائيين اثنين، ليساعدوك في التخلص من جفاف العين، وهما أوميجا 3 وفيتامين A.

وهذان المكملين مفيدان لصحة العين وصحة شبكية العين، ويساعدان الغدد لإفراز الدموع بصورة جيدة جدًا.

البيئة المحيطة بيننا

ابتعدوا عن الأماكن التي تجفف الأشياء، سواء المروحة أو الشمس أو الهواء المباشر على العين.

وعند الجلوس في جو رطب عليك أن تبتعد عن الهواء المقابل للعين، وعند قيادة سيارتك لا تفتح شباك السيارة حتى تتجنب دخول الهواء في العين.

واحذر أن يكون هواء تكييف السيارة مواجهًا لعينك مباشرة، حيث إن كل ما سبق يسبب جفاف العين.