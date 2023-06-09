في هذا اليوم.. الانطلاق الأول لـ”طيران الرياض” بسماء المملكة

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قررت شركة ” #طيران_الرياض “، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أن يكون الانطلاق الأول لطائراتها الحديثة والمميزة وعلى ارتفاع منخفض في سماء الرياض يوم الاثنين القادم 12 يونيو.

أنتم على موعد مع حدث تاريخي يوم الإثنين، حيث سيحلّق #طيران_الرياض لأول مرة، مزيّنًا سماء الوطن بتصميمه المميز.#المستقبل_يبدأ_هنا#إحدى_شركات_صندوق_الاستثمارات_العامة pic.twitter.com/0XkESLmSPA — Riyadh Air (@RiyadhAir) June 8, 2023

لون طائرات طيران الرياض

ووفقًا للصفحة الرسمية لطيران الرياض، فقد تم استلهام لون الطائرات من “الأطياف اللونية المذهلة التي تزّين السماء عند الغسق”.

وتابعت: “واخترنا اللون النيلي ليضفي لمسة مميزة تعكس التجربة الاستثنائية التي سيختبرها ضيوفنا المسافرين على متن رحلات #طيران_الرياض”.

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شعار طيران الرياض

واختارت الشركة شعار #طيران_الرياض، كفكرة “مستوحاة من نافذة الطائرة الذي يزين ذيل طائرتنا” وقالت “هو نافذتنا التي يرى منها العالم روائع مملكتنا”.

تأسيس طيران الرياض

وفي 12 مارس الماضي، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد.

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3 أهداف للخطوة

وتسهم هذه الخطوة فيما يلي:

1- تطوير قطاع النقل الجوي

2- تعزيزا لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا

3- العمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك اسطول طائرات متطورة.

وتستهدف الشركة من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

ربط المملكة مع 100 وجهة دولية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الرياض” توني دوجلاس، أن الشركة الجديدة ستقوم بربط العاصمة الرياض مع 100 وجهة دولية.

أورد دوجلاس أن عمليات “طيران الرياض” ستقوم بربط المملكة مع بقية دول العالم من خلال شبكة متكاملة.

وأضاف أن تأسيس الشركة يعتبر “لحظة مثيرة” للطيران المدني التجاري، منوها :”أنها ستكون أول شركة وطنية رقمية تقدم الخدمات للمسافرين بطريقة سهلة”، حسب “اليوم”.

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أسعار التذاكر

وتحدث دوجلاس عن التكلفة المتوقعة لأسعار التذاكر، موردًا أن الطيران التجاري له سمة تنافسية في المنطقة.

وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على أسعار التذاكر بما في ذلك التكلفة والطريقة التي تقوم من خلالها طرح خدمات هذه الخطوط.

وتابع: “الشركة ستقدم خدمات كاملة من فئة 5 نجوم بجودة عالمية وسط زيادة المنافسة، لأنه من الضروري أن تقدم الشركة قيمة حقيقية بقطاع الطيران التجاري”.

وتوقع دوغلاس أن تكون “طيران الرياض” جاهزة للعمل في غضون عامين.

إستراتيجية صندوق الاستثمارات

ويأتي تأسيس “طيران الرياض” تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد.

حيث من المتوقع أن تسهم شركة “طيران الرياض” في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتعد شركة “طيران الرياض” ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران.

وتهدف لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.