بعد التحديثات الجديدة.. تعرف على سعر جيب “رانجلر” 2024 بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أجرى عملاق السيارات الأمريكية، شركة جيب “رانجلر”، بعض التحديثات الجديدة على الموديل الجديد لعام 2024، خلال الفترة الماضية، وتم الإعلان عنها بعد التحديثات ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات 2023.

وتنتمي سيارة جيب رانجلر إلى فئة السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي.

اقرأ أيضًا:

أفضل دبابة في العالم تحترق بنيران المدفعية الروسية (فيديو)

تحديثات جديدة على جيب “رانجلر”

ووفقًا لـ”صدى البلد”، فقد نالت سيارة جيب رانجلر موديل 2024 رباعية الدفع تحديثات على وجه السيارة، وبالتالي تُقدَّم الآن بوجه معاد تصميمه، وشبك أمامي مجدد، وشاشة داخلية تعمل باللمس جديدة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على تأثير الأجواء الحارة على السيارة الكهربائية.. 3 نصائح للحفاظ عليها

سعر جيب رانجلر موديل 2024

1 – الفئة الأولي سعرها 126 ألف ريال.

2 – الفئة الثانية سعرها 141 ألف ريال.

3 – الفئة الثالثة سعرها 139 ألف ريال.

4 – الفئة الرابعة سعرها 154 ألف ريال.

5 – الفئة الخامسة سعرها 194 ألف ريال.

6 – الفئة السادسة سعرها 154 ألف ريال.

7 – الفئة السابعة سعرها 169 ألف ريال.

8 – الفئة الثامنة سعرها 211 ألف ريال.

9 – الفئة التاسعة سعرها 186 ألف ريال.

10 – الفئة العاشرة سعرها 219 ألف ريال.

11 – الفئة الحادية عشر سعرها 257 ألف ريال.

12 – الفئة الثانية عشر سعرها 176 ألف ريال.

13 – الفئة الثالثة عشر سعرها 191 ألف ريال.

14 – الفئة الرابعة عشر سعرها 233 ألف ريال.

15 – الفئة الخامسة عشر سعرها 212 ألف ريال.

16 – الفئة السادسة عشر سعرها 227 ألف ريال.

17 – الفئة السابعة عشر سعرها 265 ألف ريال.

18 – الفئة الثامنة عشر سعرها 335 ألف ريال.

والجدير بالذكر أن جميع الأسعار السابقة تتضمن رسوم الشحن، وستبدأ سيارة جيب رانجلر موديل 2024 بالوصول إلى الوكلاء خلال الربع الثالث من العام الجاري.

اقرأ أيضًا:

نصائح مهمة من “الإنتربول” لتفادي سرقة السيارة